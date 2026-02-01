Всего 2 средства в раковину, и все неприятные запахи исчезнут: стоит копейки
- Для устранения неприятного запаха из раковины используйте смесь из половины стакана пищевой соды и стакана белого уксуса.
- Оставьте смесь на 10-15 минут, а затем промойте слив горячей водой, но не кипятком, чтобы избежать повреждения труб.
Неприятный запах из слива раковины - это проблема, с которой приходится сталкиваться многим людям. К счастью, справиться с ней можно быстро.
Неприятный запах из раковины может быть значительной проблемой – и со временем без специальной чистки, она, к сожалению, не исчезает, сообщает Express.
Как убрать запах из раковины?
Если ваша кухня безупречно чистая – столешницы протереть, мусор вынесен, а полы помыты – но неприятный запах все не хочет исчезать, вполне вероятно, дело в сливе раковины. Часто в нем застревают остатки пищи, мусора и т.д., и в конце концов они начинают неприятно пахнуть.
Именно поэтому сливы нужно чистить регулярно – и для этого совсем необязательно покупать коммерческие средства. Те простые ингредиенты, что уже есть у вас дома, могут выполнить работу не хуже.
Все, что вам понадобится – это уксус и пищевая сода, а также немного кипятка.
Смесь этих простых трех ингредиентов помогает растворить жир, разрыхлить мыльный налет и смягчить накопление мусора в раковине. Все, что нужно сделать – это засыпать в слив половину стакана пищевой соды, после этого залейте целый стакан белого уксуса, пишет The Spruce.
Между ингредиентами начнется реакция, и раковину нужно оставить на 10 – 15 минут. Наконец, промойте слив горячей водой.
Впрочем, с горячей водой следует обращаться осторожно. Несмотря на то, что кипяток помогает справиться с накоплением мусора, порой он приводит к повреждению труб, если залить слишком много воды или сделать это слишком быстро. Поэтому лучше использовать просто горячую воду, а не очень горячую, и вливать ее в раковину медленно.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
