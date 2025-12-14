Укр Рус
14 декабря, 18:20
5 причин, почему из холодильника пахнет: исправить это очень просто

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Неприятный запах из холодильника может исходить от загрязненного поддона для воды, полок или щелей между ящиками.
  • Морозильная камера и льдогенератор также могут стать источниками запаха из-за скопления старой пищи или плесени.

Запах из холодильника – это неприятная проблема, с которой часто приходится иметь дело. Но иногда даже полное мытье не помогает – и тогда нужно разбираться в причинах запаха.

Мытье холодильника – это не самая приятная задача, и поэтому многие стараются откладывать его на потом так долго, насколько это возможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Почему из холодильника идет неприятный запах?

Поддон для воды

Перед тем как полностью отключить холодильник из сети и разморозить его, внимательно осмотрите поддон для воды, особенно заднюю часть нижнего – его трудно увидеть, и поэтому вы можете и не подозревать, что он требует тщательной чистки.

Например, могла протечь упаковка с мясом, и жидкость, что затекла в поддон, будет давать неприятный запах.

Полки

Если вы уже почистили поддон, а запах все еще остался, самое время осмотреть полки – на них также могут накапливаться протечки и остатки пищи. Полки периодически нужно извлекать и чистить, пишет Martha Stewart.

Щели между ящиками

Даже после того, как вы вытащите все полки, легко пропустить несколько щелей или отверстий в закоулках холодильника. Их также нужно почистить – сделать это можно с помощью дистиллированного уксуса, если вы не хотите использовать бытовую химию.

Морозильная камера

Странный запах в вашем холодильнике может идти вовсе не из него, а из морозилки. В большинстве холодильников "холод" выходит из морозильной камеры через вентиляционное отверстие – и если в вашей морозилке хранится немало старой "ароматной" еды, это может стать источником вони.

Льдогенератор

Если в вашем холодильнике есть специальный механизм для выработки льда, в него могла попасть плесень. В таком случае запах будет далеко не самым приятным.

