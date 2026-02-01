5 продуктов, которые всегда стоит покупать замороженными

Не все любят замороженные продукты, поскольку считают, что они не совсем полезны, однако это не так. Замороженные ингредиенты даже стоит покупать, если это те продукты, которые быстро портятся или не всегда доступны в свежем виде.

Кроме того, некоторые продукты после замораживания даже выигрывают во вкусе и пользе, пишет Martha Stewart. Шеф-повара рассказали о нескольких позициях, которые охотно стоит покупать в замороженном виде.

Какие продукты можно покупать замороженными?

Горох

Свежий горох очень быстро теряет качество и хранится в холодильнике не дольше недели. А вот замороженный горошек может пролежать в морозилке до 8 месяцев. Его собирают в моменты максимальной спелости и сразу замораживают, чтобы сохранился вкус и питательные свойства.

Замороженные фрукты

Фруктами лакомиться весь год не получается, поэтому в зимнюю пору их можно покупать замороженными. Зимой клубника или малина в супермаркетах очень дорогая и вкус имеет довольно водянистый. Вместо них можно приобрести замороженные фрукты, которые подойдут для смузи, выпечки и десертов.

Шпинат для приготовления горячих блюд

Свежий шпинат начинает увядать в холодильнике через несколько дней. А вот замороженный может храниться в холодильнике до года. Его удобно добавлять в рагу, делать из него соусы или омлеты. Во избежание лишней жидкости, достаточно лишь отжать шпинат после размораживания.



Шпинат подходит для приготовления различных блюд / Фото Pexels

Кукуруза

Кукурузу замораживают в момент полной зрелости, поэтому она сохраняет сладость и плотную текстуру. Высокое содержание крахмала позволяет зернам не расползаться после размораживания.

Морепродукты

Свежие морепродукты не всегда доступны, поэтому мороженый лосось или креветки – отличный выбор. В промышленности их обрабатывают прямо на судне и замораживают в течение нескольких часов после вылова. Благодаря этому морепродукты сохраняют свежесть, вкус и текстуру до момента приготовления.

К слову, замораживание хлеба в несколько слоев пищевой пленки и фольги позволяет сохранять его свежим до трех месяцев, пишет Real Simple. Для сохранения хлеба без замораживания можно использовать тканевые мешочки, деревянные хлебницы или контейнеры с вентиляцией.

Какие еще лайфхаки стоит знать?