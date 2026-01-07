4 признака, что трубы в доме замерзают: единицы знают о них
- Признаки замерзания труб включают звуки бульканья, не включается котел, слабый поток воды из крана, и медленный смыв унитаза.
- Во избежание замерзания труб, эксперты советуют позволять кранам капать, чтобы поддерживать постоянное движение воды.
Холода и морозы, кажется, задержатся надолго – а вместе с ними появляется и риск замерзания труб. Зима может нанести немалый вред частным домам, если обратить вовремя внимание на несколько простых признаков.
Трубы, замерзшие в доме – это большая беда. В лучшем случае вы останетесь без воды, а в худшем – трубы могут лопнуть, что приведет к затоплению дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Зачем надевать носки на автомобильные зеркала зимой: секретный лайфхак
Как понять, что трубы замерзают?
К счастью, спасти трубы от замерзания возможно – и для этого следует вовремя заметить несколько признаков, указывающих на проблемы. Трубы замерзают тогда, когда температура опускается ниже нуля, и в случае, если они должным образом не изолированы. Вода расширяется, когда замерзает, и поэтому может давить на трубы изнутри.
Часто это приводит к деформации и расколу пластика. Но если вы считаете, что ваши трубы в зоне риска, предотвратить разрыв еще возможно. Вот несколько основных признаков, на которые следует обратить внимание:
- звуки бульканья от включенного центрального отопления;
- котел не включается;
- поток воды из крана превратился в тонкую струйку;
- засорена раковина, а унитаз медленно смывает воду.
Если вы подозреваете, что трубы в вашем доме замерзают, а вы заметили предупреждающие признаки, нужно отыскать, где расположена эта труба. И если в вашем доме установлен современный конденсационный котел, наиболее вероятно, что это будет конденсатная труба.
Она чаще всего пластиковая и выходит прямо из котла. Найдите место, где она выходит наружу и проверьте, не покрылась ли труба льдом. Внешние труба, а также трубы в холодных местах – чердаках, подвалах и т.д. – подвергаются наибольшему риску.
Как только вы найдете трубу, покрытую льдом, ее нужно разморозить. Для этого облейте ее медленно горячей, но не кипящей водой и поставьте на нее грелку. Так вы сможете повернуть поток воды.
Как избежать замерзания труб?
Эксперты советуют в морозную погоду позволять кранам капать – открывать их совсем немного, чтобы постоянно поддерживать движение воды. Так вы создадите некую "тепловую защиту" для ваших труб, и они не замерзнут даже в сильные холода, пишет Martha Stewart.
Как понять, что трубу прорвало?
А вот если произошел прорыв трубы, следует искать другие предупредительные признаки:
- проблемы с давлением или потоком воды;
- водяные пятна на потолках или стенах;
- стены или потолок начинают набухать;
- влажные пятна на полу.
Как только вы поняли, что у вас прорвало трубу, нужно выключить подачу воды и электричество, если она есть поблизости. Откройте все краны, чтобы слить воду, оставшуюся в трубах, а потом позвоните сантехнику.
Какие еще лайфхаки для дома следует знать?
Всего несколько советов помогут вам согреться в холодную погоду и пережить даже самый холодный январь с температурами в -20 градусов. Прежде всего следует позаботиться об изоляции жилья.
Кроме того, не стоит выбрасывать лотки из-под яиц, если они у вас сохранились – вместо этого из них можно сделать экологические лотки для рассады.
Частые вопросы
Какие признаки свидетельствуют о том, что трубы начинают замерзать?
Признаками замерзания труб могут быть звуки бульканья от включенного центрального отопления, котел не включается, поток воды из крана превратился в тонкую струйку, или засоренная раковина и унитаз медленно смывает воду.
Как предотвратить замерзание труб в морозную погоду?
Эксперты советуют позволять кранам капать - открывать их совсем немного, чтобы постоянно поддерживать движение воды. Это создает своеобразную "тепловую защиту" для труб и помогает избежать их замерзания даже в сильные холода.
Что делать, если трубу прорвало?
Если трубу прорвало, нужно отключить подачу воды и электричество, если оно есть поблизости. Открыть все краны, чтобы слить воду, оставшуюся в трубах, и позвонить сантехнику.