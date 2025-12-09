Смешайте уксус и вазелин: это сочетание спасет вас в уборке

Иногда сочетание средств могут нас поразить, но их польза становится абсолютной неожиданностью. Специалисты назвали о действенности сочетания уксуса и вазелина, который заменит множество спреев для различных ситуаций.

Несмотря на то, что сочетание вазелина и уксуса звучит странно, на самом деле вместе они работают идеально, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Секрет заключается в простой химии. Уксус растворяет грязь, налет и следы окисления, а вазелин создает увлажняющий и защитный слой.

Как использовать уксус и вазелин?

Для блеска кранов

Смешайте ложку вазелина с ложкой уксуса и нанесите на сантехнику, оставив на 5 минут. После такого лайфхака поверхность начнет сиять, а защитный слой вазелина предотвратит появление капель и налета.

Для движения молнии

Иногда такое бывает, что ползунок на джинсах перестает хорошо работать, тогда нужно на зубчики молнии нанести немного вазелина.

Возвращение блеска винтажной куртке

Уксус и везелин нужно смешать в равных частях и нанести на сумку или куртку. Уксус очистит поверхность, а вазелин восстановит мягкость и эластичность. Таким образом кожа будет выглядеть ухоженной и обновленной.



Вазелин мягко обновляет кожу / Фото Pexels

Белые круги на деревянном столе

Иногда от вазы или посуды на столе остаются белые пятна от влаги. Нужно в одинаковых частях сделать смесь из уксуса с вазелином, нанеся на поверхность. Вазелин вытеснит влагу под верхним слоем, а уксус очистит поверхность.

Для исчезновением ценников

Если на поверхности стекла или чашки есть наклейка, то ее нужно намазать вазелином, подождать 10 минут, а тогда сверху добавить немного уксуса. В результате бумага и клей отойдут легко и без усилий.

От жира на кухонном шкафу

Нанесите немного вазелина на жир, потрите, а потом еще пройдитесь тряпкой с уксусом. Жир растворится значительно быстрее, а поверхность останется чистой.

От скрипучих дверей

Смажьте петли вазелином, а уксусом протрите те места, где накопилась грязь и пыль. Скрип исчезнет, а двери начнут двигаться бесшумно.

Такой дуэт вазелина и уксуса может выручить в совершенно неожиданных ситуациях, поэтому советуем воспользоваться хитрыми лайфхаками.

А вот от жира блогер Шантель Мила рекомендует простую пасту из пищевой соды, моющего средства и воды, пишет Express. Эта паста эффективно удаляет жир и грязь благодаря абразивным свойствам соды и способности моющего средства расщеплять жир. Эту готовую смесь можно хранить в герметичном контейнере.

