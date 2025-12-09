Змішайте оцет та вазелін: це поєднання врятує вас у прибиранні

Іноді поєднання засобів можуть нас вразити, але їхня користь стає абсолютною несподіванкою. Фахівці назвали про дієвість поєднання оцту та вазеліну, який замінить безліч спреїв для різних ситуацій.

Попри те, що поєднання вазеліну та оцту звучить дивно, насправді разом вони працюють ідеально, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Секрет полягає у простій хімії. Оцет розчиняє бруд, наліт та сліди окислення, а вазелін створює зволожувальний та захисний шар.

Як використовувати оцет та вазелін?

Для блиску кранів

Змішайте ложку вазеліну з ложкою оцту й нанесіть на сантехніку, залишивши на 5 хвилин. Після такого лайфхаку поверхня почне сяяти, а захисний шар вазеліну запобігатиме появі крапель та нальоту.

Для руху блискавки

Часом таке буває, що повзунок на джинсах перестає добре працювати, тоді потрібно на зубчики блискавки нанести трохи вазеліну.

Повернення блиску вінтажній куртці

Оцет та везелін потрібно змішати у рівних частинах та нанести на сумку чи куртку. Оцет очистить поверхню, а вазелін відновить м’якість та еластичність. Таким чином шкіра буде виглядати доглянутою й оновленою.



Вазелін лагідно оновлює шкіру / Фото Pexels

Білі кола на дерев’яному столі

Часом від вази чи посуду на столі залишаються білі плями від вологи. Потрібно в однакових частинах зробити суміш з оцту з вазеліну, нанісши на поверхню. Вазелін витіснить вологу під верхнім шаром, а оцет очистить поверхню.

Для зникненням цінників

Якщо на поверхні скла чи чашки є наліпка, то її потрібно намастити вазеліном, зачекати 10 хвилин, а тоді зверх додати трохи оцту. У результаті папір та клей відійдуть легко та без зусиль.

Від жиру на кухонній шафі

Нанесіть трохи вазеліну на жир, потріть, а тоді ще пройдіться ганчіркою з оцтом. Жир розчиниться значно швидше, а поверхня залишиться чистою.

Від скрипучих дверей

Змастіть петлі вазеліном, а оцтом протріть ті місця, де накопичився бруд та пил. Скрип зникне, а двері почнуть рухатися безшумно.

Такий дует вазеліну та оцту може виручити у зовсім несподіваних ситуаціях, тому радимо скористатися хитрими лайфхаками.

А от від жиру блогерка Шантель Міла рекомендує просту пасту з харчової соди, миючого засобу та води, пише Express. Ця паста ефективно видаляє жир та бруд завдяки абразивним властивостям соди та здатності миючого засобу розщеплювати жир. Цю готову суміш можна зберігати в герметичному контейнері.

