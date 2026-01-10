Почему в мороз из батарей сливают воду: секрет, который так всех удивил
- Слив воды из системы отопления в мороз необходим, во избежание замерзания воды, которое может привести к разрыву труб из-за увеличения объема воды на 9%.
- Если вода в трубах уже замерзла, нужно открыть краны для снятия давления и постепенно прогревать трубы от крана до места замерзания, при этом проверив наличие трещин.
Сливать воду из батарей, когда на улице минусовая температура, выглядит плохой идеей. Однако оказывается, что это не просто логично – иногда это жизненно необходимо!
Сливать воду из системы отопления, когда за окном мороз, и в доме нет других источников отопления – это не безумство. Зачем это делать и что дает такой шаг – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Onet.
Зачем сливать воду из системы отопления в мороз?
Такой шаг – только вынужденный. Если исчез источник отопления воды, то она может замерзнуть. При этом она увеличится в объеме примерно на 9% и создаст дополнительное давление.
Если исчезло отопление – воду нужно слить / Фото Pixabay
Если не слить ее из системы, то есть высокий риск разрыва труб или радиаторов. И в таком случае последствия будут крайне тяжелыми.
Воду надо слить в резервуар и вернуть в систему, когда восстановится теплоснабжение. Это немалый объем работы, но его обязательно надо сделать для безопасности.
Что делать, если вода в трубах уже замерзла?
Сначала откройте краны – излишнему давлению нужен выход. Быстро проверьте трубу на наличие трещин, если есть малейшее подозрение – перекройте центральный кран, советует "Водоканал".
Прогревать батарею нужно очень осторожно и постепенно от крана до места замерзания. А предупредить проблему можно утеплением труб.
Какие советы пригодятся?
Частые вопросы
Почему нужно сливать воду из системы отопления в мороз?
Если исчез источник отопления, вода может замерзнуть, увеличиваясь в объеме примерно на 9% и создавая дополнительное давление. Это может привести к разрыву труб или радиаторов, что будет иметь тяжелые последствия.
Что делать, если вода в трубах уже замерзла?
Сперва откройте краны, чтобы обеспечить выход лишнего давления. Быстро проверьте трубы на наличие трещин и перекройте центральный кран, если есть подозрение на повреждение. Прогревайте батарею осторожно и постепенно от крана до места замерзания.
Какие советы могут помочь избежать проблем с отоплением в мороз?
Советами являются утепление труб для предупреждения замерзания воды, а также избегание оставления газированных напитков в автомобиле в мороз, чтобы избежать расходов на химчистку.
