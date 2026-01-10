Почему в мороз из батарей сливают воду: секрет, который так всех удивил

Сливать воду из батарей, когда на улице минусовая температура, выглядит плохой идеей. Однако оказывается, что это не просто логично – иногда это жизненно необходимо!

Сливать воду из системы отопления, когда за окном мороз, и в доме нет других источников отопления – это не безумство. Зачем это делать и что дает такой шаг – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Читайте также Правило 80/20 для чистого и опрятного дома: опытные хозяйки используют его уже давно

Зачем сливать воду из системы отопления в мороз?

Такой шаг – только вынужденный. Если исчез источник отопления воды, то она может замерзнуть. При этом она увеличится в объеме примерно на 9% и создаст дополнительное давление.

Если исчезло отопление – воду нужно слить / Фото Pixabay

Если не слить ее из системы, то есть высокий риск разрыва труб или радиаторов. И в таком случае последствия будут крайне тяжелыми.

Воду надо слить в резервуар и вернуть в систему, когда восстановится теплоснабжение. Это немалый объем работы, но его обязательно надо сделать для безопасности.

Что делать, если вода в трубах уже замерзла?

Сначала откройте краны – излишнему давлению нужен выход. Быстро проверьте трубу на наличие трещин, если есть малейшее подозрение – перекройте центральный кран, советует "Водоканал".

Прогревать батарею нужно очень осторожно и постепенно от крана до места замерзания. А предупредить проблему можно утеплением труб.

Какие советы пригодятся?