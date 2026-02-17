Есть довольно простой и экологический способ подготовить грядки – это посеять люпин как сидерат, пишет Interia Kobieta.

Зачем сеять люпин на огороде?

Главное преимущество люпина – фиксировать азот из воздуха и накапливать его в почве. Азот является одним из ключевых элементов для активного роста и формирования урожая.

Люпин разрыхляет землю и улучшает ее аэрацию, уменьшает последствия пересыхания или смывания почвы, а при густом посеве даже подавляет сорняки. После такого зеленого удобрения последующие культуры развиваются лучше и дают стабильный урожай.

Некоторые садоводы высевают люпин, чтобы любоваться его цветением. Однако для улучшения почвы растение надо скашивать сразу после начала цветения. Когда после скашивания зеленая масса остается на грядке, а потом ее перепахивают или заделывают в почву, то она постепенно разлагается и насыщает землю азотом.



Люпин улучшает рост других растений / Фото Pexels

Посадить люпин можно весной – примерно в конце марта. Но если в этот месяц еще будут заморозки, то лучше прибегнуть к посеву в апреле. Дачники предостерегают, что критически важно не дать люпину формировать семена. Иначе он может начать неконтролируемо разрастаться и занимать все большую площадь.

Также люпин не стоит высевать на одном и том же месте ежегодно, потому что это может способствовать развитию болезней растений. Не все виды подходят для использования в качестве сидерата. Лучше всего себя зарекомендовали желтый и голубой люпин.

Желтый люпин – хорошо растет на кислых песчаных почвах. Голубой люпин – подходит для глинистых почв, помогая их разрыхлить. Посадка этого растения поможет экологически подпитать землю и подготовить ее к сезону. Если правильно использовать культуру, то почва станет более плодородной, а урожай – намного лучше.

Какие деревья никогда не болеют?

Красный клен, гинкго, южная магнолия, сосна и кизильник являются деревьями – почти не болеют, пишет Марта Стюарт. Эти деревья устойчивы к различным болезням и вредителям, поэтому идеально подходят для сада и двора. Если вы считаете себя "ленивым" дачником или дачницей, но все еще хотите наслаждаться тенью и зеленью деревьев возле дома, этого вполне реально достичь посадив эти деревья.

