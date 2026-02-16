Для тех, кто хочет получить как можно раньше урожай, стоит рассмотреть возможность подготовки рассады дома, пишет Interia Kobieta.

Благодаря рассаде первые огурцы можно собрать на несколько недель раньше. Кроме того, растения выращенные из рассады более устойчивы к колебаниям температуры и менее подвержены болезням.

Когда сеять семена огурцов?

Дачникам советуют подготовить семена огурцов, чтобы уже во второй половине апреля посеять их в горшки, заполнены плодородным и хорошо дренированным грунтом. Ростки появятся уже через 5 – 10 дней, а для быстрого прорастания семян стоит замочить в воде на сутки.

Сеять огурцы в грунт гораздо легче, но в таком случае за ними надо больше следить. Овощи очень чувствительны к холоду, поэтому ранний посев может привести к гниению. В открытый грунт нужно высевать семена во второй половине мая или в начале июня, когда уже минует угроза заморозков, а температура превысит 15°C.



Огурцы сначала надо посеять в горшках на рассаду / Фото Pexels

В почве надо выкопать лунки примерно 2 сантиметра и поместить в каждую из них по 2 семена. Когда сеянцы прорастут – слабый надо удалить. Между растениями следует оставлять расстояние 10 – 15 сантиметров, чтобы дать им пространство для лучшего роста.

Карликовые сорта огурцов, что выращиваются на опорах, можно сажать в контейнерах на балконах или террасах. В теплом месте горшки следует держать до середины мая.

Готовую рассаду пересаживают в грунт во второй половине мая. Однако их сначала надо подготовить к внешним условиям. В течение недели их выставляют на свежий воздух – сначала на час, а затем ежедневно дольше.

Рассада таким образом лучше переносит прохладные ночи, ветер и солнце. В результате она быстрее укореняется и энергично растет. Именно правильное время посева в начале сезона способен обеспечить богатый урожай.

Какие сорта огурцов стоит выбирать?

Раннеспелый гибрид "Аккорд F1" подходит для открытого грунта и теплиц, дает урожай через 40 дней, имеет устойчивость к заболеваниям, пишет NV. Сорта "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" и "Апрельский F1" известны высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и подходят для различных способов обработки огурцов.

Какие еще советы стоит знать?