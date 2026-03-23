Ломкость, секущиеся кончики, сухость – это проблемы, которые часто не может решить даже самый лучший кондиционер. И одной из основных причин может быть укладка волос с помощью плойки или выпрямителя волос. Именно поэтому не стоит недооценивать важность термозащиты, пишет Only my Health.

Для чего вообще нужна термозащита?

Под воздействием тепла в волосах происходит ряд физических и даже химических изменений – и некоторые из них имеют достаточно длительные последствия.

На молекулярном уровне волосы состоят из различных белков, и кератин является одним из важнейших – и эти белки удерживаются вместе несколькими типами связей. А тепло от инструментов для укладки является достаточно интенсивным, чтобы эти связи разрывались – именно благодаря этому пряди и приобретают новую форму.



Высокие температуры могут повредить волосы / Фото Pexels

Уже после охлаждения волос связки восстанавливаются и фиксируют засечку. Но если использовать термическую укладку слишком часто, восстановительная способность волос страдает, и изменения текстуры и целостности каждого волоса могут стать необратимыми. Это в конечном итоге приводит к очень серьезной проблеме – ломкости, рассказывает дерматолог Адити Джайн.

А вот термозащита помогает замедлить скорость, с которой тепло поступает к волосяным волокнам. Поэтому уменьшается прямое и интенсивное воздействие тепла, и в результате оно равномерно распределяется по всему стержню волоса.

Спрей vs крем: какая термозащита лучшая?

Однозначного правильного ответа на этот вопрос просто не существует – и ориентироваться нужно сразу на несколько факторов: тип волос, их состояние и жирность кожи головы. Оба варианта термозащиты имеют свои преимущества и недостатки, пишет AOL.

В частности, спрей чрезвычайно легкий к применению – его можно легко нанести на влажные волосы. Он не утяжеляет их, но держится слабее и может покрывать пряди неравномерно.

Зато крем – гуще, часто содержит масла или силиконы, и наносить его нужно руками. Этот вариант термозащиты устойчивый и плотный, но может утяжелить волосы и сделать прическу "плоской".

Для того, чтобы термозащита дала лучший результат, следует учесть тип волос:

тонкие – лучше всего будет работать легкий спрей;

жирные – спрей будет оптимальным вариантом;

сухие – стоит выбрать кремы с питательными маслами;

густые – идеально подойдут кремы и лосьоны для густых идеально подойдут кремы и лосьоны;

вьющиеся – кремы с эффектом увлажнения.



Спреи подходят для тонких волос / Фото Pexels

На что еще обратить внимание?

Далеко не все термозащиты одинаковы, и они отличаются друг от друга не только консистенцией. При выборе обязательно учтите состав средства, пишет Woman`s Health.

Действительно эффективные формулы термозащиты должны сочетать традиционные пленкообразующие вещества (например, силиконы и полимеры) с питательными ингредиентами: белками, растительными маслами и экстрактами.

Также стоит искать продукты, содержащие растительные антиоксиданты – например, аргановое масло, экстракт листьев агавы и тому подобное. Это поможет нейтрализовать свободные радикалы от воздействия ультрафиолета и загрязнения.

А вот тяжелых формул с высоким содержанием силикона лучше избегать. Они часто просто покрывают волосы, не обеспечивая качественного питания.

Как правильно наносить термозащиту?

Для того, чтобы ваша защита работала действительно эффективно, нужно не только правильно ее выбрать, но разобраться, как же ее использовать. В этом помогут несколько элементарных советов.

Наносите термозащиту после мытья волос, пока они еще влажные, чтобы лучше его распределить.

Избегайте корней, вместо этого сосредоточьтесь на кончиках и длине локонов – это поможет избежать жирности.

Используйте умеренное количество средства, ведь его избыток только утяжелит прическу и создаст грязный, неопрятный вид.

