Об этом лайфхаке вы и не слышали: зачем к стирке бросать влажную салфетку
- Существует лайфхак для стирки, который предусматривает использование влажной салфетки.
- Этот метод выглядит как фантастика, но может быть полезным для сбора шерсти и ворсинок.
Стирка – вполне обыденный процесс, однако и здесь есть немало своих секретов. Один из них выглядит полнейшей фантастикой.
Вы наверняка замечали, что после стирки в машинке может насобираться шерсть и прочий мусор. Как от него избавиться, чтобы не засорять стиральную машинку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на 10News.com.
Читайте также Как быстро и легко очистить кухню: жир и налет сойдут на глазах
Зачем класть в стиральную машинку влажные салфетки?
Влажная салфетка – это настоящий магнит для ворсинок, шерсти и другого мусора. Если вы замучились выбирать ненужное по всему барабану после каждой стирки – тогда этот лайфхак точно для вас.
Как использовать влажную салфетку в стирке:
- применяйте этот способ только тогда, когда во время стирки может накопиться мусор;
- выберите влажные салфетки без аромата и плотной текстуры, иначе во время стирки они просто разлезутся;
- положите 2 влажные салфетки вместе с другой одеждой в стиральную машину;
- извлеките влажные салфетки с мусором из барабана.
Нужно обновить гардероб? На Проме найдется все: от стильного будничного наряда до роскошных образов на праздник. Приятные цены, популярные бренды, возможность оплачивать частями и бесплатная доставка Smart. Модники точно оценят, а кошелек не опустеет.
Вот и все – вам не придется бороться с ворсинками и выискивать нитки или шерсть по всей одежде. Кстати, всегда стоит помнить о правильном добавлении средств для стирки в отсеки стиральной машинки – в этом поможет гайд с TikTok chistahata.
Интересные подсказки по дому
- Если на ваших окнах часто собирается конденсат – от него легко можно избавиться с помощью простых лайфхаков.
- А меламиновая губка может стать настоящим сокровищем, если знать эти способы ее использования.
Частые вопросы
Почему стоит класть влажные салфетки в стиральную машинку?
Влажная салфетка действует как магнит для ворсинок, шерсти и другого мусора - это помогает избежать засорения стиральной машинки и облегчает очистку одежды после стирки.
Какие салфетки лучше использовать во время стирки?
Рекомендуется использовать влажные салфетки без аромата и с плотной текстурой, чтобы они не разлезлись во время стирки.
Какие еще советы можно применить для эффективной стирки?
Стоит обращать внимание на правильное добавление средств для стирки в отсеки стиральной машинки - в этом может помочь гайд с TikTok от пользователя 'chistahata'.
Почему стоит класть влажные салфетки в стиральную машинку?
Влажная салфетка действует как магнит для ворсинок, шерсти и другого мусора - это помогает избежать засорения стиральной машинки и облегчает очистку одежды после стирки.
Какие салфетки лучше использовать во время стирки?
Рекомендуется использовать влажные салфетки без аромата и с плотной текстурой, чтобы они не разлезлись во время стирки.
Какие еще советы можно применить для эффективной стирки?
Стоит обращать внимание на правильное добавление средств для стирки в отсеки стиральной машинки - в этом может помочь гайд с TikTok от пользователя 'chistahata'.