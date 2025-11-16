Забудьте о порошке: в стирку теперь добавляют конские каштаны
- Конские каштаны содержат сапонины, которые могут очищать одежду без использования химии.
- Для стирки каштаны режут на кусочки, заливают горячей водой, чтобы образовать моющий раствор, а затем используют как гель для стирки.
Единицы задумывались о том, что одежду можно постирать благодаря чему-то другому, кроме привычного для нас стирального порошка. Оказывается, некоторые хозяйки используют конские каштаны.
В них содержатся сапонины – природные моющие вещества, которые хорошо выводят грязь, а такая стирка не требует использования химии, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как стирать одежду конскими каштанами?
Спелые собранные каштаны нужно промыть под водой. Далее каждый плод разрежьте на мелкие кусочки. Чем меньше они получатся, тем больше полезных веществ перейдет в воду.
Измельченные каштаны положите в миску и залейте их горячей водой на 30 минут. За это время сапонины образуют в воде естественный моющий раствор. После указанного времени процедите жидкость, чтобы получить гель для стирки. Его можно заливать в отсек стиральной машины или использовать для ручной стирки.
Каштаны помогут в стирке / Фото Pexels
Чтобы средство дольше простояло, добавьте к нему соль. Благодаря этому он сможет простоять в холодильнике несколько дней. А еще можно высушить каштаны и бросать перед стиркой прямо в барабан в специальном тканевом мешочке.
В чем польза каштанов?
Сапонины образуют легкую пенку, которая вымывает загрязнения из ткани. Они не вызывают аллергию и не оставляют запаха. Метод прекрасно подойдет для тех людей, которые не хотят использовать дома бытовую химию.
Для машинной стирки достаточно 4 – 6 измельченных каштанов на один цикл. Их также можно добавить в барабан в тканевом мешочке. Способ подходит для хлопка, постельного белья и детской одежды.
Каштаны можно использовать не только для стирки, рассказывает ютуб-канал "Огородницы из Одессы". Добавление 5 – 10 каштанов или желудей к картофелю во время хранения может предотвратить прорастание и порчу овощей. Этот лайфхак станет особенно полезным для тех, кто имеет большой урожай картофеля, и переживает за то, чтобы овощи хорошо простояли до весны.
Какие еще есть интересные советы о стирке?
Теннисные мячи в стиральной машине создают "воздушные карманы создают "воздушные карманы", улучшают распределение моющего средства и тепла, и предотвращают деформацию одежды.
Главной причиной затхлого запаха полотенец является моющее средство, которое не полностью вымывается из ткани. Масло чайного дерева уничтожает бактерии благодаря антибактериальным свойствам и помогает освежить полотенца.
