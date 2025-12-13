Как очистить воздух во всем доме: необычный трюк с пищевой содой: как очистить воздух во всем доме

В большинстве квартир воздух быстро насыщается различными запахами – от приготовления пищи до табачного дыма, если есть курильщики. Часто мы используем аэрозоли или ароматизаторы, но они лишь маскируют проблему, а не устраняют ее.

Помочь освежить воздух в доме поможет обычная пищевая сода, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Частицы соды захватывают молекулы, которые плохо пахнут, и блокируют их. Именно поэтому еще наши бабушки очищали пространство с помощью соды.

В чем эффективность пищевой соды?

Сода способна нейтрализовать кислотные и щелочные запахи, которые чаще всего и являются причиной плохих ароматов. Чтобы сделать натуральный освежитель воздуха из соды, нужно полстакана соды насыпать в небольшую баночку и добавить 10 – 15 капель эфирного масла. Крышку нужно оставить полуоткрытой.

Поставьте емкость в место, которое постоянно подвергается плохим запахам. Сода будет работать как природный нейтрализатор запахов, а эфирное масло обеспечит легкий и ненавязчивый аромат.

А еще можно создать смесь для ароматизации белья. Для этого половину стакана соли Эпсома (английская соль) смешайте с половиной стакана соды. Туда добавьте еще 10 капель любимого эфирного масла. Добавляйте одну столовую ложку смеси во время стирки, чтобы она смягчила ткани и сохранила приятный аромат.



Для использования соды по всему дому – расставьте маленькие емкости с содой на кухне, в ванной, шкафу или спальне и меняйте раз в месяц. Такой простой лайфхак поможет очистить воздух.

Кроме того, сода хорошо освежает матрасы, ковры и диваны. Нужно тонко посыпать поверхность, оставить на 15 минут, а потом аккуратно все собрать пылесосом. Такой способ хорошо забирает все запахи, особенно актуален для тех, кто живет с домашними любимцами.

В небольшую емкость насыпьте 2 столовые ложки соды и поставьте в холодильник. Сода хорошо впитает все лишние запахи. Также половину стакана соды можно добавлять в цикл стирки, чтобы усилить очистку.

Сода – это замечательный ингредиент, чтобы поддерживать свежий воздух дома без лишних затрат на синтетические ароматы.

А еще пищевая сода в сочетании с уксусом может помочь удалить влагу и плесень с подоконника, пишет Express. Смешайте уксус, воду и соду до пастообразной консистенции, нанесите на пораженные места, дайте высохнуть, а затем смойте.

Какие еще есть интересные лайфхаки?