Действительно ли нужно парты одежду наизнанку: многие делают простую ошибку

Стирка одежды – это очень привычный и регулярный процесс, поэтому большинство людей даже не догадываются, что могут ошибаться во время этой задачи.

Белье часто накапливается быстро – и стирать одежду постоянно может казаться хлопотным. Особенно, когда вы не знаете точно, нужно ли выворачивать одежду перед тем, как класть ее в стиральную машину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Следует ли стирать одежду наизнанку?

Выворачивание одежды наизнанку – это задача, которое нужно делать перед каждой стиркой, пусть даже оно и отнимает немного вашего ценного времени. Таким образом можно предотвратить раздражение тканей из чувствительного материала и защитить цвета от выцветания. Особенно важно помнить об одежде с молниями, пуговицами и из тяжелых материалов – в таких случаях выворачивать его чрезвычайно важно.

Стирка, казалось бы, должна обновить одежду и дать ей новую жизнь, но часто трение в стиральной машине и выцветание цветов приводит еще и к тому, что во время чистки одежда понемногу портится. И именно выворачивание ее помогает избежать этой неприятности.

Конечно, полностью предотвратить выцветание ткани невозможно, но выворачивание одежды наизнанку замедляет этот процесс, и ваши любимые футболки и джинсы прослужат вам немного дольше, пишет The Spruce.

Поэтому вот какую одежду нужно выворачивать перед стиркой:

джинсы;

спортивная одежда;

хлопчатобумажные рубашки;

одежда ярких цветов;

одежда темных цветов;

деликатные материалы.

Какую одежду не стоит выворачивать?

Конечно, большинство одежды получит пользу от предварительного выворачивания наизнанку, однако есть и несколько исключений. В частности, случаи, когда на одежде есть видимые пятна, от которых вы хотите избавиться. В таком случае можно или предварительно обработать пятно и стирать наизнанку, или же просто не выворачивать вещь перед стиркой.

Недостаток стирки одежды на изнанку один и простой – из-за такой стирки менее эффективно удаляются пятна.

Какие еще лайфхаки о стирке стоит знать?