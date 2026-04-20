Как уничтожить вши у кур: украинка все подробно рассказала

Пероиды – это мелкие паразиты, которых часто называют куриными вшами. Они вызывают заболевание, известное как малофагоз, и быстро распространяются среди домашних кур.

Проблема не только в дискомфорте для кур, говорится на ютуб-канале "June. My hobbies". Вредители могут серьезно влиять на их состояние и производительность, поэтому важно знать, как вовремя распознать заражение и что делать, чтобы от него избавиться.

Украинская птицеводка рассказала, почему возникает эта проблема, как ее избежать и чем обрабатывать курятник, если вши уже появились.

От чего появляются вши у кур?

Паразиты могут жить не только на курах, но и на индюках или утках. Чаще всего заражение случается весной и осенью в период линьки, когда перья становится реже, а иммунитет ослабевает.

Основные источники заражения:

Новые птицы, которые уже инфицированы;

Дикие или перелетные птицы – голуби или воробьи;

Зараженный петух;

Человек, который может занести паразитов на обуви или одежде.

Благоприятными условиями для размножения являются грязь в курятнике, повышенная влажность, отсутствие вентиляции и теснота.

О наличии вшей свидетельствуют следующие признаки:

Куры постоянно чешутся и чистят перья;

Появляются залысины и ранки;

Поведение становится беспокойным, нарушается сон;

Снижается или исчезает яйценоскость.

У молодых птиц заражение может приводить к ослаблению иммунитета и медленному росту.

Обратите внимание, что паразиты представляют опасность не только для птицы, но и для людей, поскольку могут переносить сальмонеллез.

Как избавиться от куриных вшей в курятнике?

По словам автора канала, она сталкивалась с этой проблемой дважды. Пришлось комплексно обрабатывать курятник и саму птицу – купать и высушивать кур, во избежание переохлаждения.

Чтобы не допустить повторного заражения, после уборки она использует инсектициды для профилактики. Препаратом "Фас-дубль" нужно обработать все труднодоступные места в курятнике, после чего постелить новую подстилку.

Такое же средство можно добавлять в зольные ванны и гнезда. Если же нужного препарата не найдется, подойдет инсектицидная пудра – ее хватит надолго.

Для обработки самих кур используют раствор препарата "Бутокс", придерживаясь инструкции. Им надо обработать кожу, особенно в зоне под крыльями, возле хвоста и в паху.

Обработку кур обязательно совмещают с уборкой курятника в тот же день. Удобнее всего это делать в теплое время года. При необходимости процедуру повторяют 2 – 3 раза с интервалом примерно 8 дней.

Важный момент! Работая с инсектицидами, нужно всегда использовать перчатки и маску, поскольку такие средства токсичны. Также всегда следует придерживаться инструкции производителя.

Такой подход поможет эффективно избавиться от паразитов и уменьшить риск их повторного появления.

Все о выведении вшей из кур: смотрите видео

Обратите внимание, что есучисть кур зависит от сбалансированного рациона, пишет Lima Biotechnoligy. Это означает, что их пища должна включать белки, углеводы, витамины и минералы. Для улучшения качества яиц важно добавлять в рацион кур свежую зелень, фрукты, овощи, цельнозерновые культуры и чистую воду.

