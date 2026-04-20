Как уничтожить вши у кур: украинка все подробно рассказала
- Пероиды, или куриные вши, вызывают заболевание малофагоз, особенно распространяются весной и осенью, и могут переносить сальмонеллез.
- Для борьбы с паразитами используются комплексные меры: обработка курятника инсектицидами, обработка кур раствором "Бутокс", а также поддержание чистоты и вентиляции в курятнике.
Пероиды – это мелкие паразиты, которых часто называют куриными вшами. Они вызывают заболевание, известное как малофагоз, и быстро распространяются среди домашних кур.
Проблема не только в дискомфорте для кур, говорится на ютуб-канале "June. My hobbies". Вредители могут серьезно влиять на их состояние и производительность, поэтому важно знать, как вовремя распознать заражение и что делать, чтобы от него избавиться.
Украинская птицеводка рассказала, почему возникает эта проблема, как ее избежать и чем обрабатывать курятник, если вши уже появились.
От чего появляются вши у кур?
Паразиты могут жить не только на курах, но и на индюках или утках. Чаще всего заражение случается весной и осенью в период линьки, когда перья становится реже, а иммунитет ослабевает.
Основные источники заражения:
- Новые птицы, которые уже инфицированы;
- Дикие или перелетные птицы – голуби или воробьи;
- Зараженный петух;
- Человек, который может занести паразитов на обуви или одежде.
Благоприятными условиями для размножения являются грязь в курятнике, повышенная влажность, отсутствие вентиляции и теснота.
О наличии вшей свидетельствуют следующие признаки:
- Куры постоянно чешутся и чистят перья;
- Появляются залысины и ранки;
- Поведение становится беспокойным, нарушается сон;
- Снижается или исчезает яйценоскость.
У молодых птиц заражение может приводить к ослаблению иммунитета и медленному росту.
Обратите внимание, что паразиты представляют опасность не только для птицы, но и для людей, поскольку могут переносить сальмонеллез.
Как избавиться от куриных вшей в курятнике?
По словам автора канала, она сталкивалась с этой проблемой дважды. Пришлось комплексно обрабатывать курятник и саму птицу – купать и высушивать кур, во избежание переохлаждения.
Чтобы не допустить повторного заражения, после уборки она использует инсектициды для профилактики. Препаратом "Фас-дубль" нужно обработать все труднодоступные места в курятнике, после чего постелить новую подстилку.
Такое же средство можно добавлять в зольные ванны и гнезда. Если же нужного препарата не найдется, подойдет инсектицидная пудра – ее хватит надолго.
Для обработки самих кур используют раствор препарата "Бутокс", придерживаясь инструкции. Им надо обработать кожу, особенно в зоне под крыльями, возле хвоста и в паху.
Обработку кур обязательно совмещают с уборкой курятника в тот же день. Удобнее всего это делать в теплое время года. При необходимости процедуру повторяют 2 – 3 раза с интервалом примерно 8 дней.
Важный момент! Работая с инсектицидами, нужно всегда использовать перчатки и маску, поскольку такие средства токсичны. Также всегда следует придерживаться инструкции производителя.
Такой подход поможет эффективно избавиться от паразитов и уменьшить риск их повторного появления.
Обратите внимание, что есучисть кур зависит от сбалансированного рациона, пишет Lima Biotechnoligy. Это означает, что их пища должна включать белки, углеводы, витамины и минералы. Для улучшения качества яиц важно добавлять в рацион кур свежую зелень, фрукты, овощи, цельнозерновые культуры и чистую воду.
Частые вопросы
Почему вши появляются у кур и какие факторы способствуют их размножению?
Вши у кур обычно появляются весной и осенью, когда перья становятся реже, а иммунитет ослабевает. Основными источниками заражения являются новые инфицированные птицы, дикие птицы, зараженные петухи и люди, которые могут занести паразитов на обуви или одежде. Благоприятными условиями для размножения являются грязь в курятнике, повышенная влажность, отсутствие вентиляции и теснота.
Какие симптомы указывают на наличие вшей у кур?
О наличии вшей у кур свидетельствуют такие признаки: куры постоянно чешутся и чистят перья, появляются залысины и ранки, поведение становится беспокойным, нарушается сон, а также снижается или исчезает яйценоскость. У молодых птиц заражение может приводить к ослаблению иммунитета и медленному росту.
Как эффективно избавиться от куриных вшей в курятнике?
Чтобы избавиться от куриных вшей, нужно комплексно обработать курятник и саму птицу - купать и высушивать кур, чтобы избежать переохлаждения. После уборки используют инсектициды для профилактики, обрабатывая труднодоступные места препаратом 'Фас-дубль'. Для обработки кур используют раствор 'Бутокс', следуя инструкции. Обработку обязательно совмещают с уборкой курятника, удобнее всего это делать в теплое время года. Необходимо использовать перчатки и маску из-за токсичности средств.