Шлейка может влиять на то, насколько уверенно и спокойно будет чувствовать себя собака во время движения, пишет RSPCA.

Как выбрать шлейки для собаки?

В отличие от других аксессуаров для выгула, шлейка распределяет давление по груди и плечам собаки. Благодаря этому нагрузка не концентрируется в одной точке, а равномерно распределяется по корпусу. Этот момент особенно важен для щенков и активных собак.

Правильно подобранная шлейка позволяет мягче управлять движениями собаки, не причиняя ей дискомфорта. Вместо резкого сдерживания животного, владелец может более естественно контролировать ее направление движения. Именно поэтому шлейки часто используют при обучении ходить на поводке, поскольку помогают сделать прогулку более спокойной и комфортной для обоих.

Шлейки могут быть особенно полезными для определенных категорий собак. Наибольшую пользу от них получают:

мелкие породы;

брахицефальные собаки (с плоским носом);

активные и энергичные животные;

щенки, которые только учатся гулять на поводке

Для таких собак шлейка обеспечивает большую поддержку и безопасный контроль во время движения.

Какие есть виды шлеек для собак?

Существует несколько основных типов шлеек, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных стилей прогулок и потребностей собаки, пишет Pagerie.

Шлейки с креплением на спине

Это одна из самых распространенных и простых моделей. В такой шлейке кольцо для поводка расположено на спине собаки – обычно в зоне лопаток.

Такие шлейки удобны для ежедневного использования и не требуют сложной настройки. Они легко одеваются и не создают лишнего давления на корпус, поэтому позволяют собаке двигаться естественно.

Это хороший вариант для спокойных собак, которые не тянут поводок. Однако для собак, которые сильно тянут, такая модель может быть менее эффективной, поскольку точка крепления расположена позади, и это позволит животному сильнее наклоняться вперед.

Шлейка с передним креплением

В этом типе шлейки поводок крепится спереди – на груди собаки, возле грудной кости. Конструкция помогает контролировать направление движения собаки.

Когда животное начнет резко тянуть вперед, то шлейка мягко изменит направление движения и повернет корпус в сторону владельца. Благодаря этому собака получит сигнал замедлиться или держаться ближе.

Такая шлейка помогает уменьшить тягу, обеспечивает контроль над движениями и подходит для энергичных и сильных собак. Эти шлейки часто рекомендуют для дрессировки молодых собак.



Шлейка с передним креплением / Фото Shutterstock

Шлейка с двойным креплением

Универсальная модель, которая сочетает два варианта крепления – спереди и на спине. Владелец может использовать любую точку в зависимости от ситуации. Переднее крепление применяют для контроля тяги, а заднее – для обычных прогулок.

Шлейка типа Step-in

Эта модель отличается тем, что собака "вступает" в шлейку лапами, после чего она фиксируется на корпусе. Такие шлейки выбирают для собак, которые не любят одевать аксессуары через голову.

Простая конструкция позволяет шлейку легко одевать и снимать. Идеально подходит для маленьких пород и щенков.

Шлейка-жилет

Этот тип шлейки имеет более широкую площадь покрытия и изготавливается из мягких материалов с подкладкой. Она плотнее обволакивает корпус собаки и обеспечивает дополнительную поддержку.

Шлейка равномерно распределяет давление и используется для собак с чувствительной кожей. Такие модели часто выбирают для старших собак.

Какой должна быть правильная посадка шлейки?

Независимо от типа, шлейка должна правильно прилегать к телу собаки. Она должна быть достаточно плотной, но не слишком тугой.

Оптимальным считается правило двух пальцев – между ремнями и телом собаки должно легко помещаться два пальца.

При выборе стоит обращать внимание на несколько важных моментов:

Шлейка не должна натирать под лапами;

Ремни не должны ограничивать движение плеч;

Она не должна перекручиваться во время движения;

Материал не должен врезаться в кожу.

Если же собака может свободно ходить, бегать, сидеть или лежать, не испытывая дискомфорта, то шлейка подобрана правильно. Шлейка – это важный элемент снаряжения для прогулок с собакой.

При выборе важно учитывать размер собаки, ее характер, уровень активности и стиль прогулок. Правильно подобранная шлейка поможет домашнему любимцу двигаться естественно и комфортно.