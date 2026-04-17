Если вы заметили у себя в доме тараканов, ждать точно не стоит: эти насекомые могут невероятно быстро размножаться, и вы даже моргнуть не успеете, как они захватят всю ванную комнату, кухню и кладовку, пишет Southern Living.

Как избавиться от тараканов с помощью соды?

Не всем хозяевам нравится использовать у себя дома бытовую химию для борьбы с вредителями. И особенно неудачным вариантом это будет в домах, где есть дети или домашние животные, ведь они могут случайно добраться до ловушек для тараканов. В таком случае приходится искать другие методы уничтожения вредителей.

И хотя может быть сложно поверить в то, что обычная пищевая сода, которая поддерживает приятный запах в холодильнике и помогает выпечке подниматься, может уничтожить тараканов. Впрочем, это действительно работает, но есть определенные ограничения.

Пищевая сода не сможет избавить вас от большого заражения, и будет действовать исключительно на тараканов, что ее съедят. Кроме того, им нужно съесть ее достаточно много, чтобы она нанесла значительный вред. А вот другие тараканы, не контактирующие с продуктом, не пострадают, пишет The Spruce.



Оказывается, когда тараканы глотают соду, она реагирует с их желудочной кислотой и создает газ, который давит на них изнутри и приводит к гибели. Впрочем, нужно учитывать, что несмотря на то, что тараканы едят очень много различных продуктов, пищевая сода сама по себе их не привлечет. Поэтому просто насыпать ее кучками на столешницах недостаточно.

Нужно вместо этого смешать равные части сахара и соды и разложить ее в местах, где вы видели тараканов. После того как таракан съест яд, нужно подождать от 12 до 24 часов, чтобы он подействовал. Наносите приманку повторно несколько дней, чтобы получить эффект.

И учитывайте также то, что сахар может привлечь на кухню муравьев, поэтому за его использованием следует следить.

