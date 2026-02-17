Эти 5 вредителей могут прятаться в вашей рассаде и вазонах прямо сейчас: проверьте их

Если вы заметили, что ваши любимые комнатные растения вдруг потеряли цветение, цвет листьев или начинают засыхать – это может быть признаком болезни или заражения вредителями.

Многие цветоводы допускают простую и часто роковую ошибку, когда думают, что комнатные растения полностью защищены от вредителей, ведь растут в помещении, пишет Southern Living. Впрочем, много насекомых попадают в дом "автостопом".

Поэтому вот какие самые распространенные насекомые могут тихо убивать ваши комнатные растения и ценную рассаду.

Какие вредители могут поселиться на комнатных растениях?

Паутинные клещи

Маленькие кремовые пятнышки, которые едва получается разглядеть – это не странный узор на нижней стороне листьев, а вредители. Следует следить не только за пятнышками, но и за тонкой паутиной. Там, где есть паутинные клещи, часто можно увидеть также светлые пятна на листьях, а также листья начинают опадать, пишет The Spruce.

Для борьбы с вредителем вынесите растение на улицу и опрыскайте все растение инсектицидом. Кроме того, можно использовать домашнюю смесь – на литр воды добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Повторяйте процедуру в течение нескольких недель и держите растение как можно дальше от остального своего домашнего сада.

Белокрылки

Эти крошечные белокрылые насекомые имеют размер примерно как рисовое зернышко. Они выделяют липкое вещество, напоминающее мед, на поверхность растений. Для того, чтобы избавиться от белокрылки, растение также нужно опрыскать инсектицидом, повторяя процедуру каждые несколько дней.

Червецы

Заметить, что ваши растения оккупировали червецы, можно по воскообразному коричневому или сероватому веществу, что появляется на листьях и напоминает рыбью чешую. Некоторые виды червецов мягкие, а вот другие имеют панцирь для защиты. Лучше всего избавиться от насекомых еще на стадии, когда они не имеют воскового слоя для защиты.

Мучнистые клопы

Эти вредители имеют овальную форму, они белые, пушистые и совсем небольшие. Взрослые особи имеют воскообразный налет, и часто они селятся под листьями, или в части листа, где ножка крепится к стеблю.

Для того, чтобы уничтожить насекомых, следует нанести раствор спирта на ватный тампон и обработать непосредственно места растения, где вы заметили насекомых.

Грибные комарики

Эти маленькие комарики имеют размер всего 3 миллиметра, и поэтому их легко пропустить. Их привлекает свет и влага, а питаются они органическими веществами в почве. И – хорошая новость – они не вредят растению. Впрочем, большинству людей не нравится иметь лишних насекомых дома, поэтому для того, чтобы от них избавиться, нужно просто сократить полив.

