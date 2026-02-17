Ці 5 шкідників можуть ховатися у вашій розсаді та вазонах прямо зараз: перевірте їх

Якщо ви помітили, що ваші улюблені кімнатні рослини раптом втратили цвітіння, колір листя чи починають засихати – це може бути ознакою хвороби чи зараження шкідниками.

Багато квітникарів припускаються простої та часто фатальної помилки, коли думають, що кімнатні рослини повністю захищені від шкідників, адже ростуть у приміщенні, пише Southern Living. Втім, багато комах потрапляють до будинку "автостопом".

Тож ось які найпоширеніші комахи можуть тихо вбивати ваші кімнатні рослини та цінну розсаду.

Які шкідники можуть оселитися на кімнатних рослинах?

Павутинні кліщі

Маленькі кремові цятки, які ледь виходить розгледіти – це не дивний візерунок на нижньому боці листя, а шкідники. Слід стежити не тільки за цятками, але й за тонкою павутиною. Там, де є павутинні кліщі, часто можна побачити також світлі плями на листі, а також листя починає опадати, пише The Spruce.

Для боротьби зі шкідником винесіть рослину на вулицю та обприскайте усю рослину інсектицидом. Окрім того, можна використати домашню суміш – на літр води додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Повторюйте процедуру протягом кількох тижнів та тримайте рослину якомога далі від решти свого домашнього саду.

Білокрилки

Ці крихітні білокрилі комахи мають розмір приблизно як рисове зернятко. Вони виділяють липку речовину, що нагадує мед, на поверхню рослин. Для того, аби позбутися білокрилки, рослину також потрібно обприскати інсектицидом, повторюючи процедуру кожні кілька днів.

Червці

Помітити, що ваші рослини окупували червці, можна за воскоподібною коричневою чи сіруватою речовиною, що з'являється на листі та нагадує риб'ячу луску. Деякі види червців м'які, а ось інші мають панцир для захисту. Найкраще позбутися комах ще на стадії, коли вони не мають воскового шару для захисту.

Борошнисті клопи

Ці шкідники мають овальну форму, вони білі, пухнасті та зовсім невеликі. Дорослі особини мають воскоподібний наліт, і часто вони селяться під листям, або ж в частині листа, де ніжка кріпиться до стебла.

Для того, аби знищити комах, слід нанести розчин спирту на ватяний тампон та обробити безпосередньо місця рослини, де ви помітили комах.

Грибні комарики

Ці малесенькі комарики мають розмір у всього 3 міліметри, і тому їх легко пропустити. Їх приваблює світло та волога, а живляться вони органічними речовинами у ґрунті. І – хороша новина – вони не шкодять рослині. Втім, більшості людей не подобається мати зайвих комах вдома, тож для того, аби їх позбутися, потрібно просто скоротити полив.

