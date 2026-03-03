Садовый эксперт Иш часто рассказывает интересные лайфхаки, поэтому среди многих копеечных средств выделил кожуру банана, поскольку она питательна для растений, пишет Express.

Читайте также Не выбрасывайте коробки из-под яиц: они ускорят выращивание картофеля

Зачем использовать кожуру банана в саду?

Эксперт по садоводству советует разбрасывать банановые кожуры в саду. Он отметил, что они гораздо полезнее, чем мы думали, поэтому вместо помойки им можно найти гораздо лучшее применение. В теплое время года кожуры становятся универсальным калийным удобрением для цветов, вьющихся растений, овощей и фруктовых деревьев.

Спеціальні добрива для саду можна легко замовити на Prom. Якщо важливо перевірити товари для саду й городу перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Кроме компостирования, можно сделать полезную банановую воду. Достаточно лишь в банку нарезать банановую кожуру и оставить на несколько дней в воде, чтобы она настоялась. После двух дней кожуру можно забирать, а банановой водой подпитывать растения. Такая подкормка обеспечит хорошее и долгое цветение цветов, если ее использовать для комнатных растений.

Банановая подкормка для растений: смотрите видео

Банановая кожура на грядках и в саду становится натуральным и бесплатным удобрением, повышая уровень питательных веществ в почве. В ней особенно много калия, фосфора и кальция.

Кожура способствует укреплению корневой системы и улучшает плодоношение помидоров и роз. Калий улучшает рост и устойчивость к болезням, а фосфор стимулирует рост корней и цветение. Кальций помогает гниению цветков у помидоров.

Измельченные кожура банана в компостной яме хорошо разлагаются, поэтому это поможет создать богатую питательными веществами органику для почвы. Дачникам даже советуют закопать небольшие кусочки кожуры на глубину нескольких сантиметров у корней растения. Со временем они разложатся и будут действовать как удобрение.

Известная хозяйка Марта Стюарт рассказала, что банановую кожуру можно использовать достаточно по-разному. Банановая кожура может увлажнить кожу, успокоить раздражение, отбелить зубы и устранить запахи в быту. Она также полезна для полировки металла, удаления потертостей и улучшения грунта.

Какие еще есть полезные новости?