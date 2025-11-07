Не выбрасывайте бумажный пакет от Zara: картофель за это "поблагодарит"
- Картофель не стоит хранить в полиэтиленовом пакете, потому что это вызывает пренебрежение и гниение.
- Лучше всего хранить картофель в бумажном пакете в темном и прохладном месте, чтобы избежать прорастания и порчи.
Большинство из нас делает типичные ошибки хранения картофеля, из-за которой он быстро портится. Несмотря на то, что овощ не является прихотливым, но условия хранения очень важны, потому что могут испортить весь урожай.
Есть один трюк, который используют единицы, но его действенность действительно эффективна, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Ольги Федоренко.
Где хранить картофель на зиму?
Купленный картофель из супермаркета мы храним в полиэтиленовом пакете, однако это является значительной ошибкой. В таком пакете она начинает преть и накапливать лишнюю влагу, а тогда – гнить. Одна гнилая картофелина заразит гнилью и все остальные.
Вместо этого стоит воспользоваться бумажным пакетом, который найдется у каждого из нас. Из него нужно сделать корзинку, а внутрь положить картофель. Во время такого хранения картофель не портится, а блогер говорит, что в пакете Zara овощи имеют даже эстетический вид.
Как хранить картофель в бумажном пакете: смотрите видео
Картофель лучше всего хранить в темном и прохладном месте. Это может быть подвал, кладовая или застекленный балкон. В качестве альтернативы бумажному пакету используйте сетку, деревянный ящик и или картонную коробку с отверстиями для воздуха.
Если клубни начнут прорастать, то это станет сигналом, что в помещении слишком тепло. В таком случае картофель нужно переложить в более холодное место.
Не стоит хранить овощи на кухне или у плиты, потому что высокая температура будет стимулировать прорастание. А вот в холодильнике слишком низкая температура, поэтому картофель приобретет неприятный сладкий привкус.
Также следует помнить, что картофель нельзя хранить с луком, потому что из-за того, что овощи выделяют газ этилен, она начнет быстрее портиться, пишет ресурс Express.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Змеиное растение не терпит прямого солнечного света и чрезмерного полива, что может привести к гниению и гибели.
Фикусы нуждаются в ярком свете, но не прямого, и хорошо дренированной почвы для оптимального роста.
Частые вопросы
Почему не рекомендуется хранить картофель в полиэтиленовом пакете?
Хранение картофеля в полиэтиленовом пакете является ошибкой, поскольку картофель начинает преть, накапливает лишнюю влагу и гниет. Одна гнилая картофелина может заразить гнилью другие.
Какой есть альтернативный способ хранения картофеля?
Альтернативным способом является использование бумажного пакета, из которого можно сделать корзину. Это позволяет картофелю не портиться и иметь эстетичный вид. Также можно использовать сетки, деревянные ящики или картонные коробки с отверстиями для воздуха.
Какие условия являются оптимальными для хранения картофеля?
Картофель лучше всего хранить в темном и прохладном месте, таком как подвал, кладовая или застекленный балкон. Важно избегать высоких температур, которые стимулируют прорастание, и слишком низких температур, которые придают картофелю неприятный сладкий привкус.