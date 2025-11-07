Не выбрасывайте бумажный пакет от Zara: картофель за это "поблагодарит"

Большинство из нас делает типичные ошибки хранения картофеля, из-за которой он быстро портится. Несмотря на то, что овощ не является прихотливым, но условия хранения очень важны, потому что могут испортить весь урожай.

Есть один трюк, который используют единицы, но его действенность действительно эффективна, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Ольги Федоренко.

Где хранить картофель на зиму?

Купленный картофель из супермаркета мы храним в полиэтиленовом пакете, однако это является значительной ошибкой. В таком пакете она начинает преть и накапливать лишнюю влагу, а тогда – гнить. Одна гнилая картофелина заразит гнилью и все остальные.

Вместо этого стоит воспользоваться бумажным пакетом, который найдется у каждого из нас. Из него нужно сделать корзинку, а внутрь положить картофель. Во время такого хранения картофель не портится, а блогер говорит, что в пакете Zara овощи имеют даже эстетический вид.

Как хранить картофель в бумажном пакете: смотрите видео

Картофель лучше всего хранить в темном и прохладном месте. Это может быть подвал, кладовая или застекленный балкон. В качестве альтернативы бумажному пакету используйте сетку, деревянный ящик и или картонную коробку с отверстиями для воздуха.

Если клубни начнут прорастать, то это станет сигналом, что в помещении слишком тепло. В таком случае картофель нужно переложить в более холодное место.

Не стоит хранить овощи на кухне или у плиты, потому что высокая температура будет стимулировать прорастание. А вот в холодильнике слишком низкая температура, поэтому картофель приобретет неприятный сладкий привкус.

Также следует помнить, что картофель нельзя хранить с луком, потому что из-за того, что овощи выделяют газ этилен, она начнет быстрее портиться, пишет ресурс Express.

Какие еще лайфхаки стоит знать?