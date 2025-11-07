Не викидайте паперовий пакет від Zara: картопля за це "подякує"
- Картоплю не варто зберігати у поліетиленовому пакеті, бо це спричиняє пріння та гниття.
- Найкраще зберігати картоплю в паперовому пакеті в темному і прохолодному місці, щоб уникнути проростання та псування.
Більшість з нас робить типові помилки зберігання картоплі, через яку вона швидко псується. Попри те, що овоч не є вибагливим, але умови зберігання є дуже важливими, бо можуть зіпсувати увесь урожай.
Є один трюк, який використовують одиниці, але його дієвість справді ефективна, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Ольги Федоренко.
Де зберігати картоплю на зиму?
Куповану картоплю з супермаркету ми зберігаємо у поліетиленовому пакеті, однак це є значною помилкою. У такому пакеті вона починає пріти й накопичувати зайву вологу, а тоді – гнити. Одна гнила картоплина заразить гниллю й усі інші.
Замість цього варто скористатися паперовим пакетом, який знайдеться в кожного з нас. З нього потрібно зробити кошичок, а всередину поскладати картоплю. Під час такого зберігання картопля не псується, а блогерка каже, що у пакеті Zara овочі мають навіть естетичний вигляд.
Як зберігати картоплю в паперовому пакеті: дивіться відео
Картоплю найкраще зберігати в темному й прохолодному місці. Це може бути підвал, комора чи засклений балкон. Як альтернативу паперовому пакету використайте сітку, дерев’яний ящик та чи картонну коробку з отворами для повітря.
Якщо бульби почнуть проростати, то це стане сигналом, що у приміщенні занадто тепло. У такому випадку картоплю потрібно перекласти в холодніше місце.
Не варто зберігати овочі на кухні чи біля плити, бо висока температура стимулюватиме проростання. А от у холодильнику занадто низька температура, тому картопля набуде неприємного солодкого присмаку.
Також слід пам’ятати, що картоплю не можна зберігати з цибулею, бо через те, що овочі виділяють газ етилен, вона почне швидше псуватися, пише ресурс Express.
Які ще лайфхаки варто знати?
Часті питання
Чому не рекомендується зберігати картоплю в поліетиленовому пакеті?
Зберігання картоплі в поліетиленовому пакеті є помилкою, оскільки картопля починає пріти, накопичує зайву вологу і гниє. Одна гнила картоплина може заразити гниллю інші.
Який є альтернативний спосіб зберігання картоплі?
Альтернативним способом є використання паперового пакета, з якого можна зробити кошик. Це дозволяє картоплі не псуватися і мати естетичний вигляд. Також можна використовувати сітки, дерев'яні ящики або картонні коробки з отворами для повітря.
Які умови є оптимальними для зберігання картоплі?
Картоплю найкраще зберігати в темному і прохолодному місці, такому як підвал, комора або засклений балкон. Важливо уникати високих температур, які стимулюють проростання, і надто низьких температур, які надають картоплі неприємний солодкий присмак.