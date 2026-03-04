Чем категорически нельзя мыть стиральную машину: ошибку совершают 80% людей

Большинство хозяек привыкли очищать стиральную машину обычным уксусом. И это неудивительно, ведь его часто советуют в сети. Однако одна експертка призывает отказаться от этого способа.

Уже длительное время уксус покупают домой не только для приготовления блюд, но и для использования в быту, пишет Express. Он дешевый и хорошо работает как универсальное средство для чистки, вместо агрессивных химикатов.

3 ложки в стиралку на 40 градусов: постельное белье станет как новенькое

Однако в определенных случаях, магазинные средства для чистки являются таки лучшими, особенно когда надо качественно помыть стиральную машину.

Чем очистить стиральную машину?

Производители стиральных машин рекомендуют чистить ее раз в 1 – 3 месяца. Сюда входит чистка фильтра, отсека для моющих средств, барабана, уплотнителей дверцы и внешней части. Можно использовать цикл самоочистки, если им оснащена стиральная машина.

Эксперт призвала перестать использовать уксус для чистки стиральной машины. Она объяснила, что он содержит кислоту, которая может повредить резиновые и пластиковые детали, установленные внутри. Постоянное использование уксуса портит силиконовый уплотнитель вокруг дверцы.

Вместо уксуса женщина посоветовала просто запустить горячий цикл стирки раз в месяц при температуре 60 градусов с добавлением средства для чистки стиральной машины.

Каждую часть стиральной машины следует мыть отдельно, чтобы максимально ее очистить. Достаточно лишь вынуть лоток для моющего средства и помыть его в раковине, чтобы вымыть накопления стирального порошка.

Фильтр желательно чистить каждые 3 месяца или каждый раз, когда он засоряется. Барабан следует чистить соответствующим средством в горячем режиме каждые 3 – 6 месяцев. Тряпкой при необходимости стоит протирать уплотнители дверей и внешнюю поверхность.

Зачем добавлять губку в барабан?

Издание Sante Plus рассказало об интересном лайфхаке, который используют во время стирки. Опытные хозяйки добавляют губку в барабан. Она накапливает на себе волосы и шерсть, которая была на одежде. Кроме того, губка работает как элемент сбора лишнего мусора из вещей, которое могло бы забиться в щели или трубу стиральной машинки.

