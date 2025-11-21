Монстера начнет расти даже зимой: дело лишь в правильном месте

Монстера – одно из самых популярных растений в мире. Ее большие, вырезанные листья привлекают многих любителей декоративных растений. А еще за растением довольно простой уход, поэтому она стала фавориткой во многих домах.

Однако зимой даже неприхотливая монстера способна остановить рост, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Короткий световой день, прохладный воздух и сухость способны привести к пожелтению листьев или коричневых кончиков.

Монстера является тропическим растением, поэтому ей жизненно необходимо тепло, достаточное количество света и высокая влажность. Если что-то из этого звена выпадает, то растение сразу начинает реагировать. Чтобы монстера легче пережила зимний сезон, специалисты советуют сделать несколько важных изменений.

Как ухаживать за монстерой зимой?

Лучшее место для растения зимой – возле южного окна. Именно в этом месте растение получит максимум естественного света, которого не хватает в холодные месяцы.

Оптимальная температура для монстеры – 18 – 24 градуса тепла. Именно поэтому следует избегать резких перепадов и не ставить ее у дверей или слишком близко к батарее. Сухой горячий воздух может повредить листья и замедлить рост.



Монстера требует минимального ухода / Фото Pexels

Специалисты также говорят, что центральное отопление сильно высушивает воздух, поэтому растению нужна дополнительная влага. В этом поможет увлажнитель воздуха или опрыскивание листьев водой.

А еще следует знать, что зимой монстера требует значительно меньше воды. Чрезмерный полив – довольно распространенная зимняя ошибка, которая может привести к гниению корней. Также надо ограничить внесение удобрений. Подкармливайте растение только один раз в месяц.

Как правильно поливать монстеру?

Есть два способа полива монстеры – верхний и нижний, пишет Martha Stewart. Первый способ предусматривает постепенный верхний полив, пока вода не начнет вытекать через дренажные отверстия. Через 30 минут избыток нужно слить из поддона.

Нижний способ полива более легкий – надо погрузить горшок в емкость с водой на 15 минут. Такой способ хорошо укрепляет корневую систему.

Признаками неправильного полива являются вялые и сухие листья с коричневыми краями. Если замечаете такое на своем вазоне, то это свидетельствует о недостаточном поливе. Если же листья желтеют, а почва влажная – это сигнал о вероятном гниении корней.

Что еще надо знать об уходе за растениями?