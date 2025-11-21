Монстера почне рости навіть взимку: справа лише в правильному місці

Монстера – одна з найпопулярніших рослин у світі. Її велике, вирізане листя приваблює багатьох любителів декоративних рослин. А ще за рослиною доволі простий догляд, тому вона стала фавориткою в багатьох помешканнях.

Однак взимку навіть невибаглива монстера здатна зупинити ріст, пише 24 Канал з посиланням на Express. Короткий світловий день, прохолодне повітря та сухість здатні призвести до пожовтіння листя чи коричневих кінчиків.

Монстера є тропічною рослиною, тому їй життєво необхідним є тепло, достатня кількість світла та висока вологість. Якщо щось з цієї ланки випадає, то рослина одразу починає реагувати. Щоб монстера легше пережила зимовий сезон, фахівці радять зробити кілька важливих змін.

Як доглядати за монстерою взимку?

Найкраще місце для рослини взимку – біля південного вікна. Саме в цьому місці рослина отримає максимум природного світла, якого бракує в холодні місяці.

Оптимальна температура для монстери – 18 – 24 градуси тепла. Саме тому варто уникати різких перепадів та не ставити її біля дверей чи занадто близько до батареї. Сухе гаряче повітря може пошкодити листя та уповільнити ріст.



Монстера потребує мінімального догляду / Фото Pexels

Фахівці також кажуть, що центральне опалення сильно висушує повітря, тому рослині потрібна додаткова волога. У цьому допоможе зволожувач повітря чи обприскування листя водою.

А ще слід знати, що взимку монстера потребує значно менше води. Надмірний полив – доволі поширена зимова помилка, яка може призвести до гниття коренів. Також треба обмежити внесення добрив. Підживлюйте рослину лише один раз на місяць.

Як правильно поливати монстеру?

Є два способи поливу монстери – верхній та нижній, пише Martha Stewart. Перший спосіб передбачає поступовий верхній полив, поки вода не почне витікати через дренажні отвори. Через 30 хвилин надлишок потрібно злити з піддона.

Нижній спосіб поливу легший – треба занурити горщик в ємність з водою на 15 хвилин. Такий спосіб добре зміцнює кореневу систему.

Ознаками неправильного поливу є мляве й сухе листя з коричневими краями. Якщо помічаєте таке на своєму вазоні, то це свідчить про недостатній полив. Якщо ж листя жовтіє, а ґрунт вологий – це сигнал про ймовірне гниття коренів.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?