Однако зимой даже неприхотливая монстера способна остановить рост, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Короткий световой день, прохладный воздух и сухость способны привести к пожелтению листьев или коричневых кончиков.

Монстера является тропическим растением, поэтому ей жизненно необходимо тепло, достаточное количество света и высокая влажность. Если что-то из этого звена выпадает, то растение сразу начинает реагировать. Чтобы монстера легче пережила зимний сезон, специалисты советуют сделать несколько важных изменений.

Как ухаживать за монстерой зимой?

Лучшее место для растения зимой – возле южного окна. Именно в этом месте растение получит максимум естественного света, которого не хватает в холодные месяцы.

Оптимальная температура для монстеры – 18 – 24 градуса тепла. Именно поэтому следует избегать резких перепадов и не ставить ее у дверей или слишком близко к батарее. Сухой горячий воздух может повредить листья и замедлить рост.



Монстера требует минимального ухода / Фото Pexels

Специалисты также говорят, что центральное отопление сильно высушивает воздух, поэтому растению нужна дополнительная влага. В этом поможет увлажнитель воздуха или опрыскивание листьев водой.

А еще следует знать, что зимой монстера требует значительно меньше воды. Чрезмерный полив – довольно распространенная зимняя ошибка, которая может привести к гниению корней. Также надо ограничить внесение удобрений. Подкармливайте растение только один раз в месяц.

Как правильно поливать монстеру?

Есть два способа полива монстеры – верхний и нижний, пишет Martha Stewart. Первый способ предусматривает постепенный верхний полив, пока вода не начнет вытекать через дренажные отверстия. Через 30 минут избыток нужно слить из поддона.

Нижний способ полива более легкий – надо погрузить горшок в емкость с водой на 15 минут. Такой способ хорошо укрепляет корневую систему.

Признаками неправильного полива являются вялые и сухие листья с коричневыми краями. Если замечаете такое на своем вазоне, то это свидетельствует о недостаточном поливе. Если же листья желтеют, а почва влажная – это сигнал о вероятном гниении корней.

Что еще надо знать об уходе за растениями?