Монстера – это невероятно красивое растение, что может порадовать быстрым ростом. Вероятно, именно поэтому она так популярна среди цветоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда поставить монстеру зимой?

Монстера, вероятно, одно из самых популярных растений для дома, и ее трудно спутать с любым другим растением из-за ее гигантских зеленых листьев. За растением также достаточно просто ухаживать, и если хочется достаточно быстро оживить свое пространство, монстера станет для этого лучшим выходом.

Но несмотря на то, что эти растения прекрасно растут в теплые месяцы, зима может быть несколько сложнее. Низкая температура, короткие дни и сухой из-за отопления воздух могут повлиять на рост растения и его способность выбрасывать новые листья. Многие владельцы монстер замечают, что растение начинает желтеть, или же на листьях появляются коричневые кончики.

Впрочем, всего одно простое решение поможет исправить всю ситуацию. Учитывая то, что монстера – это тропическое растение, для нее очень важны три фактора: свет, тепло и влага. Именно поэтому осенью нужно переставить вашу монстеру на новое место, чтобы помочь ей справиться с зимним сезоном, пишет The Spruce.

И лучшим местом для монстеры осенью станет участок рядом с окном, выходящим на юг. Так монстера получит больше всего естественного освещения в течение коротких дней и сможет поддерживать качественный рост.

Если же южного окна нет, эксперты советуют использовать специальные лампы, чтобы продлить световой день для растения до 12 – 14 растений. Температура также имеет значение, поэтому попробуйте убедиться, что в комнате с монстерой она не опускается ниже, чем до 18 градусов.

