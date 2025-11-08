Цветения рождественника можно достичь достаточно просто – нужно выполнить всего несколько нехитрых условий, чтобы растение получило достаточное количество света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. В частности, нужно переставить растение на одно конкретное место.

Как ухаживать за рождественским кактусом в ноябре?

Рождественник имеет плоские зеленые листья и закругленные зубцы. Растение может цвести розовыми, белыми, красными или даже фиолетовыми цветами, что зимой, именно накануне Рождества, точно создадут праздничное настроение. И несмотря на то, что выращивать рождественник очень легко, с тем, чтобы добиться от растения цветения, все же могут возникнуть некоторые проблемы.

Но стимулировать цветение все же возможно, если убедиться, что растение стоит в определенном месте. Кроме того, несколько раз в год растениям нужно дать периоды покоя – месяц прохладной температуры и меньшего количества полива. Делать это нужно до образования почек осенью и снова после цветения в конце зимы.

А вот в течение весны и лета растение предпочитает теплую – идеальной для нее будет температура 18 – 20 градусов. И то же касается периода цветения – поэтому убедитесь, что растение стоит в теплом месте, но не рядом с источниками тепла, пишет Martha Stewart.

Но перед цветением растению нужен период прохладной температуры – 12 – 15 градусов. Этого можно достичь, переместив растение в более прохладное помещение. Или же можно поставить растение на подоконник подальше от батареи, и тогда температура снизится естественным путем.

Сейчас, в ноябре, также важно сократить полив. Подождите, пока почва подсохнет, перед тем, как поливать рождественник снова.

Что еще об уходе за комнатными растениями нужно знать?