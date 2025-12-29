Выбросите не только полотенца, но и одежду: какую безумную ошибку совершают даже опытные хозяйки

Кухонные полотенца – важные атрибуты наших будней. Однако не все знают, что ухаживать за ними надо правильно, иначе избавляться придется не только от них.

Кухонные полотенца – это так вещь, которая не выглядит источником серьезных проблем. Однако если не знать нескольких секретов, то они таки добавят немало хлопот, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cleaning Express.

Какая есть распространенная ошибка в уходе за кухонными полотенцами?

На кухонных полотенцах размножается немало бактерий. Все из-за того, что они часто бывают влажными и очень медленно высыхают.

Полезная вещь, которая может стать проблемой / Фото Pixabay

Довольно часто их стирают с другой одеждой, но так делать нельзя. Из-за бактерий кухонные полотенца надо стирать в очень горячей воде. В противном случае бактерии просто перекинутся на другую одежду – не слишком приятный "бонус" за старания.

Конечно, ставить стирку исключительно на кухонные полотенца вряд ли кто-то будет. Поэтому лучшим решением будет время от времени стирать их руками, предварительно замочив в горячей воде с моющим средством.

Когда кухонные полотенца можно бросать в стиралку?

Если же все же стирать кухонные полотенца руками лень, можно воспользоваться стиральной машиной. В таком случае надо загрузить ее ковриками для ванной, хозяйственными полотенцами и тряпками для уборки, советует AspenClean.

Эти вещи не боятся высоких температур и повреждений. Именно они станут идеальными партнерами кухонных полотенец при стирке.

Какими секретами стоит воспользоваться?