Викинете не тільки рушники, а й одяг: яку шалену помилку роблять навіть досвідчені господині

Кухонні рушники – важливі атрибути наших буднів. Однак не всі знають, що доглядати за ними треба правильно, інакше позбуватися доведеться не лише їх.

Кухонні рушники – це так річ, яка не виглядає джерелом серйозних проблем. Однак якщо не знати кількох секретів, то вони таки додадуть чимало клопотів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cleaning Express.

Цікаво Не стеліть фольгу навмання: блискуча чи матова сторона справді має значення

Яка є поширена помилка у догляді за кухонними рушниками?

На кухонних рушниках розмножується чимало бактерій. Усе через те, що вони часто бувають вологими і дуже повільно висихають.

Корисна річ, яка може стати проблемою / Фото Pixabay

Доволі часто їх перуть з іншим одягом, але так робити не можна. Через бактерії кухонні рушники треба прати у дуже гарячій воді. В іншому випадку бактерії просто перекинуться на інший одяг – не надто приємний "бонус" за старання.

Звісно, ставити прання виключно на кухонні рушники навряд чи хтось буде. Тому найкращим рішенням буде час від часу прати їх руками, попередньо замочивши у гарячій воді з миючим засобом.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Коли кухонні рушники можна кидати у пралку?

Якщо ж все ж таки прати кухонні рушники руками ліньки, можна скористатися пральною машиною. В такому випадку треба завантажити її килимками для ванної, господарськими рушниками та ганчірками для прибирання, радить AspenClean.

Ці речі не бояться високих температур та пошкоджень. Саме вони стануть ідеальними партнерами кухонних рушників при пранні.

Якими секретами варто скористатися?