5 мест в доме, которые надо убрать на Чистый четверг
- В Чистый четверг следует вымыть окна, двери, светильники, духовку, холодильник, ванную комнату и протереть пыль на мебели.
- Нумерологи советуют начинать уборку утром, вымыть посуду и мусор, проверить посуду на сколы и принять душ в конце дня.
В Чистый четверг все традиционно делают генеральную уборку дома. В этот день в доме не должно оставаться никакой грязи, пыли или мусора. Считается, что чистый дом приносит гармонию и благополучие на следующий год.
Чистый четверг – это последний день перед Пасхой, когда можно заниматься тяжелой домашней работой, пишет 24 Канал. В Страстную пятницу и в субботу перед Воскресением Христовым заниматься физической работой уже нельзя.
Что нужно убрать в доме на Чистый четверг?
Вымыть окна и двери
В Чистый четверг нужно вымыть дома все окна и двери. Считается, что через чистые окна в дом приходит светлая энергетика. Для лучшего результата окна сначала нужно вымыть водой, а потом уже специальным средством, чтобы тщательно очистить все от грязи и пыли.
Почистить светильники
Во время уборки большинство из нас забывают о светильниках и люстрах. Они часто накапливают пыль, которая поглощает свет и делает атмосферу менее уютной. Чистые светильники помогут дому выглядеть намного светлее.
В Чистый четверг нужно вымыть все светильники / Фото Freepik
Помыть духовку и холодильник
Кухня – сердце дома, поэтому здесь также стоит уделить внимание всем деталям. Кроме очистки духовки и холодильника, стоит вымыть микроволновку, протереть электрочайник и все другие кухонные девайсы. Чистота на кухне создает ощущение комфорта и гармонии.
Вымыть ванную комнату
В Чистый четверг не стоит забывать о мытье ванной комнаты. Тщательно протрите все сантехнические поверхности, вымойте ванну, очистите краны от известкового налета и вымойте до блеска душевые дверцы.
Протрите пыль на всей мебели
Также следует обязательно протереть мебель и полки везде. Особое внимание стоит обращать на углы, подоконники и места, которые остаются незамеченными. Избавляясь от пыли, вы не только создаете порядок, но и открываете пространство для нового, делая дом легче и приятнее для жизни.
Что ещё важно в Чистый четверг?
Секретарь-референт Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ Игорь Луцан рассказал "Суспільне Черновцы", что такие традиции, как мытье окон и уборка дома в Чистый четверг, не являются чем-то плохим.
По его словам, они имеют символический смысл, поскольку человек готовится к празднику и приводит в порядок свой дом.
"Однако церковь прежде всего подчеркивает духовные принципы: главное очищение должно быть не внешним, а внутренним. Ведь нет никакого церковного требования мыться именно до восхода солнца, придавать этим действиям особую силу или обязательность", – отметил Игорь Луцан.
А вот уже в Страстную пятницу нужно сосредоточиться на глубокой тишине и скорби. Церковь в этот день призывает воздержаться от суеты, развлечений, празднований, по возможности ограничить тяжелый физический труд и избегать ссор, гнева и осуждения.
Частые вопросы
Какие работы рекомендуется выполнить в Чистый четверг перед Пасхой?
В Чистый четверг рекомендуется вымыть окна и двери, почистить светильники, помыть духовку и холодильник, а также тщательно убрать ванную комнату и протереть пыль на мебели.
Почему важно убрать в доме именно в Чистый четверг?
Уборка в Чистый четверг имеет духовное значение - считается, что чистота в доме приносит светлую энергетику. Это позволяет обновить пространство и подготовить дом к Пасхе.
Какие дополнительные ритуалы можно выполнить в Чистый четверг?
Кроме уборки, в Чистый четверг рекомендуется принять душ, представляя, как вода смывает все плохое. Также советуют трижды пересчитывать деньги в течение дня, чтобы они водились.