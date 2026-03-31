Практичность и стиль: трендовые солнцезащитные очки на весну-2026

С наступлением весны солнцезащитные очки становятся не только красивым аксессуарным дополнением к образам, но и необходимостью. В моде в этом году модели, которые одинаково хорошо смотрятся в повседневных или праздничных образах.

Для тех, кто находится в поиске солнцезащитных очков, стоит присмотреться к изящным формам, от сдержанной классики до броских вариантов, которые станут главным акцентом образа, пишет Elle.

Какие солнцезащитные очки в тренде в 2026 году?

Массивные формы и оправы в стиле ретро

В этом сезоне в моде выразительные и объемные оправы. Особое внимание заняли круглые модели с отсылкой к ретроэстетике. Такие очки когда-то были любимыми у Жаклин Кеннеди.

Cat eye

Очки в форме "кошачий глаз" выглядят легко и изящно. В 2026 году дизайнеры сделали ставку на деликатность, поэтому многие бренды представили варианты с цветными линзами, которые добавляют образу мягкости.

Цветные линзы

Заметным акцентом этого сезона является яркость. В коллекциях многих брендов появились линзы оранжевого, фиолетового и голубого цветов. К каждому образу такие линзы добавят настроения и индивидуальности.

Прозрачные линзы и металлические оправы

Тренд на максимально легкий вид очков продолжает набирать обороты. Прозрачные линзы, которые почти сливаются с лицом начинают уже появляться в образах многих инфлюенсеров.

Параллельно с этим актуальными остаются металлические оправы в сочетание с темными линзами.

Спортивные очки

Спортивная форма очков вдохновлена лыжными масками. Тонкий цветной пластик в сочетании с темными линзами смотрится довольно необычно и интересно. Такие модели способны легко вписаться в интересные образы.

Как правильно выбирать очки?

Солнцезащитные очки давно стали не просто стильным аксессуаром, но и необходимой деталью ежедневного образа, пишет Cosmopolitan.

Они легко дополняют наряд и помогают избежать привычки постоянно прищуриваться. Однако их роль значительно шире эстетики. Правильно подобранные очки способны защищать глаза от вредного воздействия солнца.

Обычные затемненные линзы без UV-фильтра могут навредить, поэтому стоит понимать, чем именно отличаются солнцезащитные очки и на что обращать внимание при выборе.

Уровни защиты

На очках часто можно увидеть обозначение уровня UV-защиты, которое указывает на эффективность блокировки лучей.

320 – обеспечивает лишь частичную защиту и не подходит для активного солнца летом.

380 – базовый уровень, доступен в умеренных условиях, но не для длительного пребывания под прямым солнцем.

400 – максимальная защита, который считается лучшим для яркой погоды и долгих прогулок.

Особенности линз

Кроме защиты от ультрафиолета, существует еще один важный параметр – это степень затемнения линз, который определяет количество света, проходящего через них.

0 – прозрачные или почти прозрачные линзы, больше декоративный вариант;

1 – легкое затемнение, подходит для пасмурных дней;

2 – средний уровень, подходит для переменной погоды;

3 – высокий уровень затемнения, чаще всего используется в летнее время;

4 – максимальное затемнение линз, которое подходит для горных походов или активного отдыха.

Важно понимать, что интенсивность затемнения не означает наличие защиты от ультрафиолета.

Что касается цвета линз, то он практически не влияет на защитные свойства, поэтому здесь можно ориентироваться на собственный вкус и настроение.

