Вот какая идеальная температура должна быть в морозилке: большинство людей выставляют неправильно

Морозильная камера – это идеальный способ сохранить продукты надолго: там они легко могут лежать и несколько месяцев. Но только при условии, что температура выставлена правильно.

Многие люди даже не задумываются над температурой в холодильнике или морозильной камере, а потом удивляются, что продукты портятся в ней, сообщает Real Simple.

Какую температуру поддерживать в морозильной камере?

Холодильник и морозилка – это просто незаменимые приборы в любом доме. Холод замедляет рост бактерий и сохраняет продукты свежими значительно дольше – но если температура начинает подниматься выше определенной отметки, бактерии начинают размножаться просто-таки в геометрической прогрессии.

Поэтому, идеальная температура в холодильнике – это не 4 градуса, как многие люди верят, а чуть ниже. Эксперты советуют поддерживать ее на уровне 1,7 – 3,3 градуса.

А вот в морозильной камере температура должна быть значительно ниже – около -17 градусов по Цельсию. Но учитывайте, что слишком низкая температура может не только увеличить ваши счета за коммунальные услуги, но и привести к тому, что продукты потеряют влагу, а затем и вкус.

Определить, что в морозильной камере слишком низкая температура, просто – на стенках намерзает много льда.

Насколько заполненной должна быть морозильная камера?

Эксперты советуют всегда держать морозилку заполненной на 3/4 – так ваш прибор будет использовать минимум энергии, чтобы поддерживать температуру, пишет The Kitchn. А вот пустая морозильная камера приведет к более быстрому износу холодильника и высоким счетам за электричество.

