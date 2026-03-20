Украинка рассказала, чем красят пасхальные яйца в Грузии: делаются быстро и без лишних усилий

Приближается Пасха, а это значит, что время находить интересные и оригинальные способы окрашивания пасхальных яиц. Несмотря на то, что существует множество цветных искусственных красителей, большинство хозяек все же хотят использовать натуральные методы.

В сети можно найти немало вариантов создания различных цветов пасхальных яиц, однако среди них самыми популярными остаются яйца красного цвета. Об интересном методе окрашивания рассказала в своем фейсбуке пользовательница Оксана Вознюк.

Как быстро раскрасить красные яйца?

Получить глубокий и насыщенный цвет яиц можно благодаря корню лекарственного растения марены красильной. Женщина рассказала, что именно этим природным красителем красят яйца в Грузии. Нужно только сварить яйца в отваре этого растения, чтобы они получили насыщенный вишневый оттенок.



Яйца получат красивый красный цвет / Фото Pinterest

В Грузии корень марены давно используют как краситель для окрашивания пасхальных яиц. Перед праздниками его легко найти в продаже. Пользовательница Оксана даже рассказала, что добавляет его в тесто для создания куличей с красным оттенком.

Замовити корінь марени фарбувальної можна на Prom, як і багато інших товарів на Великдень. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

В Украине традиционно красят яйца в шелухе лука. Благодаря ей крашанки получают натуральный оттенок – от темно-бордового до багрового или даже красного цвета.

Способ приготовления рассказала в своем ютуб-канале Таня Будченко. Дополнительно можно использовать еще различные листочки или травы для создания природного орнамента.

Шелуху надо залить водой и довести до кипения. Тем временем следует хорошо вымыть яйца, смочить листочки и приложить к яйцу и плотно зафиксировать капроном. Яйца выкладывают в отвар и варят 5 – 10 минут, а тогда снимают капрон и листья. Для блеска яйца смазывают маслом.

