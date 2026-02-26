Сковородки и противни станут идеально чистыми: секрет в копеечном средстве

Порой старая посуда приводит к изнурительной чистке, которая не дает результатов. Впрочем, есть простой способ вернуть сковородкам и противням красивый вид, без использования агрессивной химии.

Постоянное использование сковородок приводит к наслоениям жира и нагара, говорится на Reddit. В таких случаях не помогает средство для мытья посуды, поэтому лучше прибегнуть к народному методу, о котором уже все забыли. Раньше таким образом очищали сковородки еще наши бабушки.

Как очистить сковородки?

С загрязненными сковородками поможет справиться обычная сухая горчица. Она способна растворить жир и ослабить нагар, поэтому после применения кухонную утварь удастся отчистить гораздо быстрее.

Нужно лишь растворить в горячей воде несколько ложек сухого порошка горчицы и обработать трудные места. Раствор на сковородке или противне стоит оставить на 15 минут, а после этого пройтись проволокой для мытья посуды, чтобы соскоблить нагар и жирные наслоения.



Грязную сковородку удастся очистить / Фото Pexels

Порошок горчицы имеет еще одно преимущество – помогает нейтрализовать запах, поэтому этот ингредиент полезно использовать для сковородок, на которых жарилась рыба или мясо.

Для очистки сковородки от нагара можно использовать пищевую соду, уксус или хозяйственное мыло, которые являются действенными и экономными средствами, пишет Vsn.

Чтобы очистить внутреннюю поверхность, достаточно насыпать 2 – 3 столовые ложки соды, добавить немного воды до состояния густой массы и поставить сковородку на слабый огонь. Через 5 минут смесь размягчит загрязнения, поэтому его удастся легко очистить. Более плотный нагар поможет убрать раствор на основе уксуса с содой.

Также хозяйки используют хозяйственное мыло. Нужно натереть половину бруска, развести с водой в сковороде и довести смесь до кипения. Уже через 15 минут нагар станет мягче и легко очистится.

