Как часто стирать пуховики зимой: советы, о которых мало кто знает
- Специалисты рекомендуют стирать пуховики один-два раза за сезон в зависимости от условий носки.
- Для продления времени между стирками важно сразу выводить пятна и проветривать одежду на свежем воздухе.
В зимнюю пору теплая куртка становится необходимостью. Чтобы носить пуховик не один сезон, ему нужен правильный уход и своевременная чистка. Верхнюю одежду не нужно стирать так часто, как одежду, которая прилегает к телу.
Специалисты говорят, что достаточно одного – двух очисток пуховика за сезон, но все зависит от условий ношения, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
На что обращать внимание при чистке курток?
Тип материала
Пуховики с натуральным или синтетическим наполнителем, флисовые куртки, а также верхняя одежда из нейлона или полиэстера – можно стирать дома.
Условия ношения
Частота чистки зависит от того, где и как вы носите одежду. Активный отдых, работа на улице, поездка общественным транспортом или влажная погода влияет на состояние верхней одежды. Эксперты только советуют всегда чистить верхнюю одежду в конце сезона перед хранением.
Зимняя куртка нуждается в уходе / Фото Freepik
Загрязнение и неприятный запах – основные критерии для чистки куртки. Грязь чаще всего накапливается на воротнике, манжетах и в зоне подмышек.
Как часто стирать верхнюю одежду зимой?
Шерстяные пальто
Пальто из шерсти рекомендуется сдавать в химчистку раз в зиму, а также перед весенним хранением. Чтобы сохранить опрятный вид между чистками, можно использовать точечное выведение пятен. Неструктурированные пальто иногда можно стирать вручную или в стиральной машине на деликатном режиме. Стоит использовать средство для шерсти и холодную воду.
Пуховые жилеты, парки и пуховики
Зимние куртки можно стирать один или два раза за сезон. Безопасной является стирка на деликатном режиме с мягким моющим средством в прохладной воде. Сушить верхнюю одежду стоит на низкой температуре с добавлением шерстяных шариков или теннисных мячей для равномерного разрыхления наполнителя. Во время сушки куртку нужно разминать руками и высушить на свежем воздухе.
Синтетические и флисовые куртки
Такие куртки носятся ближе к телу, а синтетические волокна активно впитывают запахи. Специалисты рекомендуют их стирать после каждых 5 ношений. Стирать стоит в прохладной или теплой воде с обычным стиральным порошком и сушить на низкой температуре.
Как продлить время между стирками?
Если на верхней одежде появилась пятна, то выводить ее стоит сразу. Надо начать с влажной чистой ткани, двигаясь от края пятна к центру. При необходимости можно использовать средство для выведения пятен или стиральный порошок.
Шерстяные пальто стоит регулярно чистить щеткой, чтобы пыль не успела въесться в ткань. Проветривание на улице в течение 8 часов помогает избавиться от запахов. А еще можно воспользоваться спреями, которые освежают ткань.
Какие еще лайфхаки надо знать?
