Як часто прати пуховики взимку: поради, про які мало хто знає

У зимову пору тепла куртка стає необхідністю. Щоб носити пуховик не один сезон, йому потрібен правильний догляд та своєчасне чищення. Верхній одяг не потрібно прати так часто, як одяг, який прилягає до тіла.

Фахівці кажуть, що достатньо одного – двох очисток пуховика за сезон, але все залежить від умов носіння, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

На що звертати увагу під час чистки курток?

Тип матеріалу

Пуховики з натуральним чи синтетичним наповнювачем, флісові куртки, а також верхній одяг з нейлону чи поліестеру – можна прати вдома.

Умови носіння

Частота чищення залежить від того, де і як ви носите одяг. Активний відпочинок, робота на вулиці, поїздка громадським транспортом чи волога погода впливає на стан верхнього одягу. Експерти лише радять завжди чистити верхній одяг наприкінці сезону перед зберіганням.



Зимова куртка потребує догляду / Фото Freepik

Забруднення та неприємний запах – основні критерії для чищення куртки. Бруд найчастіше накопичується на комірі, манжетах та в зоні пахв.

Як часто прати верхній одяг взимку?

Вовняні пальта

Пальта з вовни рекомендовано здавати в хімчистку раз на зиму, а також перед весняним зберіганням. Щоб зберегти охайний вигляд між чистками, можна використовувати точкове виведення плям. Неструктуровані пальта інколи можна прати вручну або в пральній машині на делікатному режимі. Варто використовувати засіб для вовни та холодну воду.

Пухові жилети, парки та пуховики

Зимові куртки можна прати один чи два рази за сезон. Безпечним є прання на делікатному режимі з м’яким миючим засобом в прохолодній воді. Сушити верхній одяг варто на низькій температурі з додаванням вовняних кульок чи тенісних м’ячів для рівномірного розпушення наповнювача. Під час сушіння куртку потрібно розминати руками й висушити на свіжому повітрі.

Синтетичні та флісові куртки

Такі куртки носяться ближче до тіла, а синтетичні волокна активно вбирають запахи. Фахівці рекомендують їх прати після кожних 5 носінь. Прати варто у прохолодній чи теплій воді зі звичайним пральним порошком й сушити на низькій температурі.

Як подовжити час між пранням?

Якщо на верхньому одязі з’явилася плями, то виводити її варто одразу. Треба почати з вологої чистої тканини, рухаючись від краю плями до центру. За потреби можна використовувати засіб для виведення плям чи пральний порошок.

Вовняні пальта варто регулярно чистити щіткою, щоб пил не встигнув в’їстися в тканину. Провітрювання на вулиці впродовж 8 годин допомагає позбутися запахів. А ще можна скористатися спреями, які освіжають тканину.

