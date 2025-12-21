Специалисты говорят, что достаточно одного – двух очисток пуховика за сезон, но все зависит от условий ношения, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

На что обращать внимание при чистке курток?

Тип материала

Пуховики с натуральным или синтетическим наполнителем, флисовые куртки, а также верхняя одежда из нейлона или полиэстера – можно стирать дома.

Условия ношения

Частота чистки зависит от того, где и как вы носите одежду. Активный отдых, работа на улице, поездка общественным транспортом или влажная погода влияет на состояние верхней одежды. Эксперты только советуют всегда чистить верхнюю одежду в конце сезона перед хранением.



Зимняя куртка нуждается в уходе / Фото Freepik

Загрязнение и неприятный запах – основные критерии для чистки куртки. Грязь чаще всего накапливается на воротнике, манжетах и в зоне подмышек.

Как часто стирать верхнюю одежду зимой?

Шерстяные пальто

Пальто из шерсти рекомендуется сдавать в химчистку раз в зиму, а также перед весенним хранением. Чтобы сохранить опрятный вид между чистками, можно использовать точечное выведение пятен. Неструктурированные пальто иногда можно стирать вручную или в стиральной машине на деликатном режиме. Стоит использовать средство для шерсти и холодную воду.

Пуховые жилеты, парки и пуховики

Зимние куртки можно стирать один или два раза за сезон. Безопасной является стирка на деликатном режиме с мягким моющим средством в прохладной воде. Сушить верхнюю одежду стоит на низкой температуре с добавлением шерстяных шариков или теннисных мячей для равномерного разрыхления наполнителя. Во время сушки куртку нужно разминать руками и высушить на свежем воздухе.

Синтетические и флисовые куртки

Такие куртки носятся ближе к телу, а синтетические волокна активно впитывают запахи. Специалисты рекомендуют их стирать после каждых 5 ношений. Стирать стоит в прохладной или теплой воде с обычным стиральным порошком и сушить на низкой температуре.

Как продлить время между стирками?

Если на верхней одежде появилась пятна, то выводить ее стоит сразу. Надо начать с влажной чистой ткани, двигаясь от края пятна к центру. При необходимости можно использовать средство для выведения пятен или стиральный порошок.

Шерстяные пальто стоит регулярно чистить щеткой, чтобы пыль не успела въесться в ткань. Проветривание на улице в течение 8 часов помогает избавиться от запахов. А еще можно воспользоваться спреями, которые освежают ткань.

К слову, для устранения затхлого запаха полотенца следует стирать в горячей воде с добавлением уксуса и без использования кондиционера для белья, пишет Express. Добавление пищевой соды в стиральную машину также помогает устранить неприятные запахи, поскольку сода является естественным абсорбентом.

