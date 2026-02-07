Лучше не стирать вообще: 5 вещей, которые испортятся в холодной воде
- Тряпки, губки и специальные насадки на швабры не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться.
- Одежда, потенциально загрязненный фекалиями, полотенца, коврики для ванной, спортивная одежда и подстилки для домашних животных рекомендуется стирать в горячей воде для эффективной очистки.
Стирка белья в холодной воде – это неплохой способ сэкономить деньги, но в то же время это может привести к совершенно противоположному результату, если выбрать неправильные вещи.
Многие люди стараются большую часть белья постирать в холодной воде – это помогает избежать выцветания темной одежды и высоких счетов за электричество. Впрочем, не всегда низкая температура воды является лучшим выбором, пишет Real Simple.
Интересно Жир мгновенно исчезнет с ваших фасадов: чистота и уют доступны за копейки
Какие вещи нельзя стирать в холодной воде?
Тряпки и другие средства для чистки
Большинство людей даже не задумываются о том, как стирают чистящие средства – тряпки, губки и специальные насадки на швабры. Если вы привыкли просто забрасывать их в стиральную машину и ставить самую низкую температуру, это нужно немедленно изменить.
Конечно, тряпки могут иметь чистый вид, но микробы с них не исчезнут.
Одежда, потенциально загрязненная фекалиями
Обычно это не вызывает беспокойства у людей, не имеющих маленьких детей, но если они есть – это особенно важно. Тканевые подгузники, пеленальная одежда, вся детская одежда, нижнее белье и даже носки никогда нельзя стирать в холодной воде, пишет Better Homes&Gardens.
Всю эту одежду нужно стирать отдельно в воде с температурой не менее, чем 60 градусов.
Полотенца и коврики для ванной
Полотенца и коврики подвергаются постоянному воздействию бактерий из-за влаги, тепло, а также смывания унитаза. И важно не стирать их в холодной воде, если вы хотите, чтобы они были действительно чистыми.
Спортивная одежда
Запах пота на одежде – это микробы, что размножаются в волокнах, и во время стирки в холодной воде они не будут удалены как следует. Но для того, чтобы избежать преждевременного износа одежды, следует использовать деликатный режим стирки и сушить вещи на вешалке на воздухе.
Подстилка для домашних животных
Кровати домашних животных очень быстро загрязняются и начинают вонять, и регулярная стирка здесь обязательна. Но если вы не хотите проводить ее слишком часто, лучше стирать подстилку в горячей воде.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Простой зимний лайфхак поможет быстро высушить обувь и избавиться от неприятных запахов в ней. А в холодную и влажную погоду без этого не обойтись.
Кроме того, можно почистить посудомоечную машину элементарным средством, и все неприятные запахи исчезнут из нее навсегда.
Частые вопросы
Почему не все вещи стоит стирать в холодной воде?
Не все вещи стоит стирать в холодной воде, поскольку это может быть менее эффективным для удаления микробов и запахов. Например, тряпки, чистящие средства, одежда, потенциально загрязненная фекалиями, полотенца, коврики для ванной, спортивная одежда и подстилки для домашних животных требуют более высокой температуры стирки, чтобы обеспечить их чистоту.
Какая температура воды рекомендуется для стирки вещей, загрязненных фекалиями?
Для стирки вещей, загрязненных фекалиями, таких как тканевые подгузники, пеленальная одежда и детская одежда, рекомендуется использовать воду с температурой не менее 60 градусов, чтобы обеспечить эффективное удаление микробов.
Какие рекомендации существуют для стирки спортивной одежды?
Спортивную одежду с запахом пота следует стирать в теплой воде, чтобы удалить микробы, размножающиеся в волокнах. В то же время, чтобы избежать преждевременного износа одежды, рекомендуется использовать деликатный режим стирки и сушить вещи на вешалке на воздухе.