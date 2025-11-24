Эти 6 вещей нельзя стирать с кондиционером для одежды: только испортите ее

Смягчитель для белья найдется едва ли не в каждом доме: он помогает сделать одежду после стирки ароматной, мягкой и очень приятной на ощупь. Впрочем, использовать кондиционер стоит далеко не всегда.

Как и стиральный порошок, смягчитель для ткани – это основное средство для стирки. И этот продукт, используемый для уменьшения количества складок на одежде и смягчения белья, некоторым типам ткани может нанести непоправимый вред, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Когда не стоит использовать кондиционер для белья?

Шерсть и деликатные натуральные ткани

Если вы привыкли добавлять кондиционер для белья в стирку шерстяных свитеров, самое время пересмотреть свой выбор. Такие ткани, как шерсть, мохер и кашемир имеют легкость и пушистость, и когда вы покрываете их кондиционером, текстура волокон меняется, и изделия потеряют свою мягкость.

Вместо этого лучше использовать мыло, что полностью выполощется, чтобы сохранить естественную текстуру.

Пуховые пальто и одеяла

Смягчитель для ткани действует так – на белье он создает подобие восковой пленки, что и делает белье мягким. Но на пуховых или перьевых изделиях использовать такое средство опасно.

Пуховые и перьевые вещи зависят от крошечных промежутков между перьями, а кондиционер просто расплющит материал.

Купальники

Обычно купальники изготавливают из эластичных синтетических материалов, а это значит, что использование кондиционера для белья под большим запретом. Купальники из таких тканей, как спандекс, лайкра, эластин, нейлон и полиэстер не поглощают много воды, и именно благодаря этому могут быстро сохнуть.

Кондиционер на ткани купальника приведет к тому, что он начнет поглощать больше влаги – из-за этого купальник будет долго сохнуть и на нем может появиться затхлый запах.

Полотенца

Все хотят иметь мягкие, приятные на ощупь полотенца – вот только использование кондиционера для белья приведет к совершенно противоположному результату. Большинство смягчителей для белья могут со временем накапливаться в волокнах полотенец, и из-за этого они перестанут впитывать влагу как следует.

Полотенца придется стирать все чаще, и волокна будут разрушаться, а сами вещи будут изнашиваться быстрее.

Одежда для тренировок

Конечно, может возникнуть соблазн стирать спортивную одежду с кондиционером, чтобы придать ей особой мягкости и приятного запаха – но если она создана из влагоотводящей ткани, лучше этого не делать, пишет Good Housekeeping.

Покрытие, что оставляет после себя кондиционер, приведет к тому, что ткань не сможет хорошо отводить влагу.

Микрофибра

Что точно не стоит делать – так это стирать любые вещи из микрофибры со смягчителем для ткани. Как и в полотенцах, кондиционер будет накапливаться внутри и создаст воскообразное покрытие, разрушающее ткань.

