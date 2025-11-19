Чем почистить засаленные рукава пуховика: самый простой способ
- Чтобы почистить засаленные рукава пуховика, нужно замочить их в прохладной воде с безопасным моющим средством, избегать выкручивания и прополоскать качественно.
- После стирки сушить пуховик следует на слабой температуре в сушилке или с использованием фена, разрыхляя пух, чтобы избежать слипания.
Пуховики –это просто неотъемлемая часть зимнего гардероба. Но неприятно обнаружить, что перед началом холодного сезона он уже грязный на рукавах и воротнике.
Блестящие полосы на рукавах куртки и воротничке – это обычное дело, ведь именно там кожа больше всего соприкасается с одеждой, и на нем остается жир от тела, остатки грязи и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. К счастью, почистить пуховик точечно все же возможно.
Как застирать пуховик, чтобы не было разводов?
Если вы попробуете просто почистить пуховик с помощью воды, то можете заметить, что после высыхания пятна не исчезнут, а в дополнение к ним еще и появятся неприятные разводы. Из-за этой проблемы многие опасаются стирать пуховики, хотя это совсем не так трудно, как может показаться.
Первое, что нужно сделать – это взглянуть на этикетку по уходу за изделием. Там будет указано, как его можно стирать, какие средства и температуру воды использовать. Лучше не пренебрегать этой информацией, ведь иначе стирка может привести к тому, что вещь потеряет свой красивый вид.
Но также нужно обратить внимание и на наполнитель куртки. Если это натуральный пух, переживать не стоит – он очень прочный и за ним легко ухаживать, поэтому стирать пальто можно без проблем дома. Главное – не используйте отбеливатель или смягчитель ткани, пишет Wirecutter.
Чтобы избавиться от засаленных пятен на рукавах и воротнике куртки, нужно застирать отдельные части пуховика. Для этого нужно сделать следующее:
- тазик наполните прохладной или едва теплой водой;
- добавьте моющее средство, что будет безопасным для пуха, а тогда опустите в него части куртки, что загрязнились;
- оставьте на полчаса;
- избегайте выкручивания или отжима – это может повредить и пух, и ткани;
- слейте мыльную воду и наполните тазик чистой;
- прополощите очень качественно – это поможет избежать разводов на ткани.
Но обратить внимание нужно не только на стирку, но и на высушивание пуховика после нее. В холодное время года просто ждать, пока пух высохнет на воздухе – это не самый лучший вариант. Влажный пух – это практически идеальная среда для размножения грибков и плесени, а это не самые желательные соседи в гардеробе.
Поэтому рукава куртки нужно положить на большое полотенце и свернуть его, чтобы отжать лишнюю воду. После этого сушите в сушилке или с помощью фена на слабой температуре, пока пух не просохнет. В процессе его нужно разрыхлять, чтобы он не сбился.
Частые вопросы
Почему появляются блестящие полосы на рукавах и воротничке пуховика?
Блестящие полосы на рукавах куртки и воротничке появляются из-за того, что кожа больше всего соприкасается с этими частями одежды, оставляя жир от тела и остатки грязи.
Как избежать разводов на пуховике во время стирки?
Чтобы избежать разводов на пуховике, нужно следовать инструкциям с этикетки, использовать правильные средства для стирки и избегать выкручивания или отжима, а также тщательно полоскать ткань.
Как правильно высушить пуховик после стирки?
После стирки пуховик нужно сушить в сушилке или с помощью фена на слабой температуре, разрыхляя пух, чтобы он не сбивался. Это поможет избежать развития грибков и плесени.
