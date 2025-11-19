Чим почистити засмальцьовані рукави пуховика: найпростіший спосіб

Пуховики – це просто невіддільна частина зимового гардероба. Але неприємно виявити, що перед початком холодного сезону він вже брудний на рукавах і комірі.

Блискучі смуги на рукавах куртки та комірці – це звична справа, адже саме там шкіра найбільше стикається з одягом, і на ньому залишається жир від тіла, залишки бруду тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. На щастя, почистити пуховик точково все ж можливо.

Як запрати пуховик, щоб не було розводів?

Якщо ви спробуєте просто почистити пуховик за допомогою води, то можете помітити, що після висихання плями не зникнуть, а на додачу до них ще й з'являться неприємні розводи. Через цю проблему чимало людей побоюються прати пуховики, хоча це зовсім не так важко, як може здатися.

Перше, що потрібно зробити – це глянути на етикетку з догляду за виробом. Там буде вказано, як його можна прати, які засоби та температуру води використовувати. Краще не нехтувати цією інформацією, адже інакше прання може призвести до того, що річ втратить свій гарний вигляд.

Але також потрібно звернути увагу й на наповнювач куртки. Якщо це натуральний пух, перейматися не варто – він надзвичайно міцний та за ним легко доглядати, тож прати пальто можна без проблем вдома. Головне – не використовуйте відбілювач чи пом'якшувач тканини, пише Wirecutter.

Аби позбутися засмальцьованих плям на рукавах та комірці куртки, потрібно запрати окремі частини пуховика. Для цього потрібно зробити наступне:

тазик наповніть прохолодною чи ледь теплою водою;

додайте мийний засіб, що буде безпечним для пуху, а тоді опустіть в нього частини куртки, що забруднилися;

залиште на пів години;

уникайте викручування чи віджимання – це може пошкодити і пух, і тканини;

злийте мильну воду та наповніть тазик чистою;

прополощіть дуже якісно – це допоможе уникнути розводів на тканині.

Але звернути увагу потрібно не тільки на прання, але й на висушування пуховика після нього. У холодну пору року просто чекати, поки пух висохне на повітрі – це не найкращий варіант. Вологий пух – це практично ідеальне середовище для розмноження грибків та цвілі, а це не найбільш бажані сусіди у гардеробі.

Тож рукави куртки потрібно покласти на великий рушник та згорнути його, аби відтиснути зайву воду. Після цього сушіть у сушарці чи за допомогою фена на слабкій температурі, аж поки пух не просохне. В процесі його потрібно розпушувати, аби він не збився.

