Подушки будут белыми десятилетиями: стирать нужно с одной кухонной безделушкой
- Чтобы очистить желтые пятна на подушке, рекомендуется стирать ее с уксусом и пищевой содой или положить в стиральную машину таблетку для посудомойки.
- Подушки следует стирать регулярно каждые три – шесть месяцев, но латексные подушки и те с эффектом памяти лучше чистить вручную.
Нет ничего хуже, чем во время замены постельного белья обнаружить, что вся ваша подушка покрыта желтыми пятнами от пота. Но, к счастью, это вовсе не означает, что вещь нужно немедленно выбросить.
Белые подушки со временем желтеют – и все из-за того, что во время сна пот просачивается через наволочку, или же это происходит, когда люди ложатся спать с влажными или жирными волосами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
И исправить ситуацию совсем несложно – все, что нужно, это постирать подушку с одним простым ингредиентом.
Интересно Это самая полезная часть: вот как использовать лимонную кожуру
Как почистить желтые пятна на подушке?
Регулярная стирка обычно помогает избежать появления больших и сложных желтых пятен – впрочем, иногда они все же появляются, и тогда приходится ломать голову над тем, как от них избавиться. К счастью, для того, чтобы снова иметь белоснежную подушку, вам не придется ни покупать новую, ни тратить деньги на дорогие моющие средства. В частности, все, что нужно – это постирать ее с двумя кухонными безделушками.
Прежде всего советуют воспользоваться уксусом и пищевой содой – эти простые и дешевые средства также экологически чистые и идеально подойдут для людей, не любящих использовать бытовую химию. Впрочем, это не единственный способ вернуть чистоту подушке.
Также многие используют элементарный лайфхак, что дает невероятные результаты – в барабан стиральной машины вместе с подушкой они кладут одну таблетку для посудомойки. Дело в том, что это моющее средство идеально для того, чтобы избавиться от сложных и жирных пятен – и именно такие обычно бывают на подушке.
До речі, знайти подушки за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Насколько часто нужно стирать подушки?
И для того, чтобы не пришлось прибегать к различным лайфхакам во время стирки подушек, чистить их нужно регулярно – и не все знают, насколько часто. Эксперты сходятся на том, что делать это нужно каждые три – шесть месяцев, пишет Martha Stewart.
Но есть несколько видов подушек, которые в стиральную машину класть нельзя – в частности, латексные подушки и те, содержащие пену с эффектом памяти. Их лучше стирать при необходимости вручную.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Осенью и зимой важно держать дома несколько комнатных растений – и не только потому, что они украшают пространство. Оказывается, некоторые растения прекрасно поглощают влагу и помогают справиться с распространенной проблемой плесени и грибка.
Кроме того, с вниманием нужно относиться и к тому, какие дрова вы жжете в печи или камине. Некоторые из них принесут значительно больше хлопот, чем пользы.
Частые вопросы
Почему подушки желтеют со временем?
Подушки желтеют из-за пота, который просачивается через наволочку во время сна, или когда люди ложатся спать с влажными или жирными волосами.
Как можно постирать подушку, чтобы избавиться от желтых пятен?
Чтобы избавиться от желтых пятен, можно постирать подушку с уксусом и пищевой содой или использовать таблетку для посудомойки, которая помогает избавиться от сложных пятен.
Как часто рекомендуется стирать подушки?
Эксперты рекомендуют стирать подушки каждые три - шесть месяцев, чтобы избежать необходимости использовать специальные лайфхаки для очистки.