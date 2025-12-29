Вот насколько часто следует стирать пижаму: большинство людей совершают ошибку

Пижама –это важная одежда в гардеробе каждого человека, ведь во многом именно она отвечает за комфортный отдых. Но насколько быстро она пачкается, знают не все.

Однозначного ответа на то, насколько часто следует стирать пижаму, не существует. Конечно же, все знают, что такие вещи, как нижнее белье, следует стирать после каждого ношения, но пижама не совсем подпадает под эту категорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Эти 2 продукта идеально отбеливают зубы: употребляйте их ежедневно

Как часто на самом деле нужно стирать пижаму?

Даже если вы не двигаетесь много в пижаме, а только спите в ней, это не значит, что она будет оставаться чистой вечно. Ткань впитывает натуральные жиры с тела, пот, отмершие клетки кожи, бактерии и остатки средств для ухода – например кремы и лосьоны.

Если вы будете носить пижаму слишком много вечеров подряд без стирки, это может привести к появлению высыпаний, раздражений и просто несвежего неприятного запаха. Поэтому, для того, чтобы понять, как часто следует стирать пижаму, следует обратить внимание на несколько ключевых факторов.

До речі, знайти піжами за найкращими цінами можна на Prom. А ще порошки, засоби для прання, пральні машини і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

После нескольких ношений

Когда вы выбираете, как часто будете стирать пижаму, учтите, насколько тесно она контактировала с вашей кожей, и насколько сильно вы потели, когда носили ее. Если вы ложитесь в пижаме только для сна, а утром переодеваетесь в другую одежду, вероятно, вы можете носить ее несколько раз перед тем, как ткань начнет неприятно пахнуть.

Увеличить время между циклами стирки можно и в случае, если вы каждый вечер принимаете душ перед тем, как ложитесь спать.

После каждой носки

Если это выходной день, и вы весь его провели в пижаме дома, тогда, вероятно, не следует откладывать стирку пижамы. Поскольку вы проводите только ночью в пижаме 7 – 8 часов, к ней следует относиться, как и к любой другой одежде, и стирать соответственно.

Как сохранять пижаму чистой дольше?

Несколько простых лайфхаков помогут сократить количество циклов стирки, пишет Southern Living. В частности, старайтесь:

уменьшать температуру в комнате на ночь;

принимать душ перед сном;

не использовать лосьоны для тела;

менять постельное белье раз в неделю;

утром сразу же переодеваться из пижамы в другую одежду.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?