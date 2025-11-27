Джинсы – это тот элемент одежды, без которого не обойдется ни один гардероб. Впрочем, правила стирки этого материала знают далеко не все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Насколько часто нужно стирать джинсы?

Конечно, очевидного ответа на этот вопрос не существует – и он существенно зависит от нескольких факторов, например насколько часто вы их носите или то, куда именно вы их надеваете. Если это рабочая одежда, стирать джинсы придется чаще, а если вы в них лишь изредка гуляете, частоту стирки можно сократить чуть ли не вдвое.

Джинсы – это плотная ткань, и поэтому между стирками их можно носить значительно больше раз, чем, например, футболки. И в случае джинсов эксперты советуют стирать их после 10 ношений, или когда вы замечаете, что джинсы пахнут несвежо или неприятно.

Если же вы хотите сохранить внешний вид денима идеальным, именно таким, как и когда вы купили одежду, тогда стирать джинсы действительно нужно только тогда, когда они начинают пахнуть. Дело в том, что микробы, которые есть на джинсах после ношения – клетки кожи, натуральные масла и т.д. – безвредны, и поэтому частая стирка просто не нужна.

Но что делать, если джинсы начинают пахнуть неприятно уже вскоре после стирки? В таком случае бросать их в барабан стиральной машинки повторно необязательно – вместо этого вы можете воспользоваться простым лайфхаком и просто оставить их на ночь в морозильной камере.

В целом же правило таково: чем реже вы стираете джинсы, тем лучше будет для ткани. Каждая стирка подвергает джинс жесткому воздействию, и каждый последующий цикл стирки разрушает ткань. Частая стирка, кстати, может изменить тип денима – он будет выглядеть более изношенным.

Важно! Джинсы не стоит стирать в горячей воде – и особенно эластичные, ведь это приведет к тому, что на них появятся обвисания, они растянутся и вам придется их подтягивать.

Также во время стирки убедитесь, что вы застегнули все молнии и пуговицы. Обязательное правило – стирайте джинсы, вывернув их предварительно наизнанку, пишет Martha Stewart.

Какие еще лайфхаки нужно знать?