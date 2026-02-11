Укр Рус
11 февраля, 11:05
2

Полотенца станут мягкими и с хорошим запахом: блогер рассказала 4 действенных лайфхака

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Блогер София Сизова рекомендует использовать уксус вместо кондиционера для смягчения ткани полотенец.
  • Среди советов также правильная температура стирки (40-60°C), очистка стиральной машины лимонной кислотой и избегание перегрузки барабана.

Даже использование качественного порошка и кондиционера не уберегает полотенца от жесткости. Частое использование приводит к тому, что ткань становится грубой, а свежий аромат исчезает уже через несколько часов.

Причина кроется не в полотенцах, а в обычных ошибках при уходе, говорится в инстаграм-сообщении Софии Сизовой.

Блогер часто делится домашними советами, поэтому рассказала несколько лайфхаков, которые помогут текстилю вернуть мягкость и приятный запах. По ее словам, не обязательно покупать дорогие средства. Достаточно изменить несколько привычек в стирке и сушке. Всего четыре шага – и полотенца снова станут мягкими на ощупь и будут сохранять чистый аромат дольше.

Как стирать полотенца, чтобы они были мягкие?

Уксус вместо кондиционера

Добавляйте половину стакана столового уксуса в отсек для кондиционера - он смягчает ткань и убирает неприятные запахи.

Правильная температура стирки

Стирать полотенца надо при температуре 40 – 60°C. Таким образом они лучше отстираются и не будут жесткими.

Очистка стиральной машины лимонной кислотой

Время от времени стиральную машину надо очищать. Необходимо 2 столовые ложки лимонной кислоты добавить прямо в барабан, а половину стакана – в контейнер для порошка. Тогда нужно запустить холостую стирку, чтобы убрать накипь и запахи.

Не перегружайте барабан

Полотенца в барабане должны свободно крутиться. Таким образом они лучше выстирываются и остаются пушистыми.

Простые лайфхаки для стирки полотенец: смотрите видео

Какой ингредиент творит магию с полотенцами?

Ресурс Kobieta Onet пишет, что надо добавить две ложки соды в барабан стиральной машины, чтобы полотенца оставались рыхлыми. Также они советуют полотенца сушить в сушильной машине или в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежность.

Частые вопросы

Какие простые лайфхаки предлагает София Сизова для стирки полотенец?

София Сизова предлагает несколько простых лайфхаков: использовать уксус вместо кондиционера, стирать полотенца при температуре 40 – 60°C, регулярно очищать стиральную машину лимонной кислотой и не перегружать барабан.

Почему важно очищать стиральную машину лимонной кислотой?

Очистка стиральной машины лимонной кислотой помогает убрать накипь и неприятные запахи - для этого нужно добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты в барабан и половину стакана в контейнер для порошка.

Какая температура стирки является оптимальной для полотенец, чтобы сохранять их мягкость?

Оптимальная температура стирки для полотенец - от 40 до 60°C, что помогает лучше отстирывать ткань и избегать жесткости.