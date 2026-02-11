Полотенца станут мягкими и с хорошим запахом: блогер рассказала 4 действенных лайфхака
- Блогер София Сизова рекомендует использовать уксус вместо кондиционера для смягчения ткани полотенец.
- Среди советов также правильная температура стирки (40-60°C), очистка стиральной машины лимонной кислотой и избегание перегрузки барабана.
Даже использование качественного порошка и кондиционера не уберегает полотенца от жесткости. Частое использование приводит к тому, что ткань становится грубой, а свежий аромат исчезает уже через несколько часов.
Причина кроется не в полотенцах, а в обычных ошибках при уходе, говорится в инстаграм-сообщении Софии Сизовой.
Читайте также Британские хозяйки добавляют зубную пасту в стиральную машину: в этом есть неочевидная польза
Блогер часто делится домашними советами, поэтому рассказала несколько лайфхаков, которые помогут текстилю вернуть мягкость и приятный запах. По ее словам, не обязательно покупать дорогие средства. Достаточно изменить несколько привычек в стирке и сушке. Всего четыре шага – и полотенца снова станут мягкими на ощупь и будут сохранять чистый аромат дольше.
Как стирать полотенца, чтобы они были мягкие?
Уксус вместо кондиционера
Добавляйте половину стакана столового уксуса в отсек для кондиционера - он смягчает ткань и убирает неприятные запахи.
Правильная температура стирки
Стирать полотенца надо при температуре 40 – 60°C. Таким образом они лучше отстираются и не будут жесткими.
Очистка стиральной машины лимонной кислотой
Время от времени стиральную машину надо очищать. Необходимо 2 столовые ложки лимонной кислоты добавить прямо в барабан, а половину стакана – в контейнер для порошка. Тогда нужно запустить холостую стирку, чтобы убрать накипь и запахи.
Не перегружайте барабан
Полотенца в барабане должны свободно крутиться. Таким образом они лучше выстирываются и остаются пушистыми.
Простые лайфхаки для стирки полотенец: смотрите видео
Какой ингредиент творит магию с полотенцами?
Ресурс Kobieta Onet пишет, что надо добавить две ложки соды в барабан стиральной машины, чтобы полотенца оставались рыхлыми. Также они советуют полотенца сушить в сушильной машине или в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежность.
Что еще стоит прочитать?
Тряпки, губки и специальные насадки на швабры не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться.
Для мягкости и белизны полотенец рекомендуется использовать уксус и пищевую соду во время стирки.
Частые вопросы
Какие простые лайфхаки предлагает София Сизова для стирки полотенец?
София Сизова предлагает несколько простых лайфхаков: использовать уксус вместо кондиционера, стирать полотенца при температуре 40 – 60°C, регулярно очищать стиральную машину лимонной кислотой и не перегружать барабан.
Почему важно очищать стиральную машину лимонной кислотой?
Очистка стиральной машины лимонной кислотой помогает убрать накипь и неприятные запахи - для этого нужно добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты в барабан и половину стакана в контейнер для порошка.
Какая температура стирки является оптимальной для полотенец, чтобы сохранять их мягкость?
Оптимальная температура стирки для полотенец - от 40 до 60°C, что помогает лучше отстирывать ткань и избегать жесткости.