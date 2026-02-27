Не выбрасывайте картон на помойку: есть гениальное решение для сада

Лишний картон не стоит выбрасывать. Садовник с многолетним опытом поделился разумной альтернативой его использования. Этот лайфхак действительно полезен, поэтому может многим пригодиться.

Картонные коробки мы привыкли выбрасывать в мусорный контейнер для переработки, однако их лучше сохранить, пишет Express. Накопление картона дома создает лишние хлопоты, потому что занимает много места, но есть удобное решение, которым уже пользуются опытные дачники.

Читайте также Розы начнут лучше расти и не заболеют: сделайте простую вещь в феврале

Как использовать картон в саду?

Эксперт по садоводству Саймон Акеройд рассказал об интересном лайфхаке в своем тиктоке. Он призывает дачников самостоятельно делать биораскладные горшки, которые подойдут для растений на открытом участке.

Сначала он замочил картон в воде, а когда он стал влажным и пластичным, то обмотал им пустые стеклянные банки и металлические банки. После этого надо лишь смять дно, чтобы создать форму.

После высыхания картон получает форму маленького горшка, и уже на этом этапе его можно вынимать из стеклянных банок или банок.

Поместите свои семена в компост, и как только они прорастут, вы можете посадить рассаду и горшок непосредственно в почву. Не нужно беспокоить корни во время посадки, поскольку горшок разложится, и корни прорастут сквозь него,

– добавил садовник.

Это замечательный экологический способ использования избыточного картона, а материал для горшков не требует дополнительных вложений.

Как сделать горшок из картона: смотрите видео

Картонные коробки можно использовать даже в быту, говорится на форуме Van Living Forum. С пола часто может тянуть холодом, поэтому стоит расстелить на нем обычную коробку. Такой вариант идеально подойдет для тех, кто работает за столом. Внутрь стоит только положить теплую ткань, поэтому благодаря такому лайфхаку ногам всегда будет тепло.

Что еще надо знать садоводам?