Не выбрасывайте старые газеты: их можно использовать в быту

Мы привыкли вытирать старые газеты, но на самом деле они достаточно полезны в быту. Обычная газета имеет множество применений, которые стоит принять во внимание. Часто их применяют для уборки, или как вспомогательный материал.

В современном мире газеты отошли на второй план, и если у вас дома накопилось немало макулатуры, то не стоит ее выбрасывать, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Достаточно лишь узнать о нескольких методах, которые докажут, что газета вам понадобится в быту десятки раз.

Как использовать старые газеты в быту?

Подстилка для домашних животных

Иногда бывает такое, что туалет для котов, птиц или хомяков, закончился довольно не вовремя. В таком случае стоит измельчить газету, которая станет альтернативой подстилки, потому что хорошо впитывает влагу и нейтрализует запахи.

Протирание окон без разводов

Именно газета способна отчистить окна до блеска. Помыть стекло можно уксусом с водой, а вытереть – старой газетой.

Упаковка банок

Чтобы банки не разбились друг о друга, стоит их заворачивать газетой. Таким бытовым лайфхаком пользовались еще наши бабушки.

Материал для творчества

Если есть дома школьников, то приберегите газету, которая может понадобиться для папье маше. Декоративные элементы создавать достаточно просто. Нужно только порезать газету на куски и смочить в клею.



Для ремонта

Газетой можно защитить пол или мебель, когда стены красятся. Таким образом вам не придется выделять много времени на ее мытье.

Протирание инструментов

Хозяевам стоит иметь старую газету, чтобы вытереть отвертки, лезвия или велосипедные цепи от жира или масла. Также газетой можно застелить полки в шкафу.

Созревание фруктов

Если нужно, чтобы авокадо или банан быстрее созрело, достаточно лишь обернуть их газетой, которая задерживает этилен внутри, который ускоряет процесс созревания.

Сушка вещей

Особенно полезна газета в осеннее время, которая хорошо впитывает влагу из обуви, зонта или перчаток, которые нельзя поставить в сушилку.

Устранение плохих запахов

Избавиться от плохого запаха обуви можно простым трюком. Нужно лишь набить обувь газетами на всю ночь. Они впитают влагу и помогут спасти ботинки.

Какие еще лайфхаки надо знать?