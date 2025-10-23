Не викидайте старі газети: їх можна використати в побуті

Ми звикли витирати старі газети, але насправді вони досить корисні у побуті. Звичайна газета має безліч застосувань, які варто взяти до уваги. Часто їх застосовують для прибирання, чи як допоміжний матеріал.

У сучасному світі газети відійшли на другий план, та якщо у вас вдома накопичилося чимало макулатури, то не варто її викидати, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Достатньо лише дізнатися про кілька методів, які доведуть, що газета вам знадобиться в побуті десятки разів.

Як використовувати старі газети в побуті?

Підстилка для домашніх тварин

Часом буває таке, що туалет для котів, птахів чи хом’яків, закінчився досить невчасно. У такому випадку варто подрібнити газету, яка стане альтернативою підстилки, бо добре вбирає вологу й нейтралізує запахи.

Протирання вікон без розводів

Саме газета здатна відчистити вікна до блиску. Помити скло можна оцтом з водою, а витерти – старою газетою.

Пакування банок

Щоб банки не розбилися одна об одну, варто їх загортати газетою. Таким побутовим лайфхаком користувалися ще наші бабусі.

Матеріал для творчості

Якщо маєте вдома школярів, то прибережіть газету, яка може знадобитися для пап’є маше. Декоративні елементи створювати досить просто. Потрібно лише порізати газету на шматки й змочити у клеї.



Старі газети не варто викидати

Для ремонту

Газетою можна захистити підлогу чи меблі, коли стіни фарбуються. Таким чином вам не доведеться виділяти багато часу на її миття.

Протирання інструментів

Господарям варто мати стару газету, щоб витерти викрутки, леза чи велосипедні ланцюги від жиру чи мастила. Також газетою можна застелити полиці в шафі.

Дозрівання фруктів

Якщо потрібно, щоб авокадо чи банан швидше дозріло, достатньо лише обгорнути їх газетою, яка затримує етилен всередині, який прискорює процес дозрівання.

Сушіння речей

Особливо корисною є газета в осінню пору, яка добре вбирає вологу з взуття, парасолі чи рукавиць, які не можна поставити в сушарку.

Усунення поганих запахів

Позбутися від поганого запаху взуття можна простим трюком. Потрібно лише набити взуття газетами на всю ніч. Вони вберуть вологу й допоможуть врятувати черевики.

