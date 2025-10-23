Когда пылесос работает вполсилы, то причина не в поломке, а в банальном засорении, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Чтобы пылесос снова работал так, как после покупки, нужно выполнить 4 простых шага.

Читайте также Чем почистить грязную решетку духовки: будет выглядеть как новая

Как восстановить мощность пылесоса?

Шаг 1 – проверьте трубу

Именно труба пылесоса является главным источником проблемы. Внутри через некоторое время накапливается много волос, нити, шерсть животных и мелкие предметы. Чтобы удалить мусор, можно воспользоваться гибким тросом. Дополнительно трубу можно промыть теплой водой в душе, высушить и после этого поставить обратно.

Экономьте время и деньги с онлайн-шопингом на Проме. Здесь найдется техника на любой запрос: от iPhone 16 до караоке-системы или проектора. К тому же на Prom есть бесплатная доставка с подпиской Smart.

Шаг 2 – обновите уплотнители

По словам специалистов, если между мешком и крышкой есть щель, то воздух начинает проходить мимо и мощность пылесоса автоматически падает. Протрите резиновые уплотнители влажной тряпкой. Чистый уплотнитель станет герметичным и будет лучше всасывать все с пола.



Пылесос нужно очищать / Фото Pexels

Шаг 3 – помойте фильтры

Если пылесос имеет съемные и моющие фильтры, то их сразу надо промыть в теплой воде с каплей моющего средства. Фильтры нужно естественно высушить в течение суток. В случае, если они одноразовые, тогда стоит заменить на новые. Расход будет незначительным, но сильно повлияет на работу техники.

Шаг 4 – почистите щетку

На щетке часто наматывается волосы и шерсть животных. Когда их уже слишком много, то колесики просто перестают вращаться. Чтобы почистить щетку, нужно взять маникюрные ножницы и удалить все зайдет.

Такие несколько простых действий помогут спасти пылесос и снова помогут заработать ему в полную силу.

Издание Real Simple назвало несколько мелких ошибок, которые сокращают срок службы пылесоса. К основным ошибкам входит всасывание мелких порошков, взаимодействие с влагой, недостаточная очистка фильтров и накопление волос на щетке. Рекомендуется менять фильтры раз в месяц и проводить полное техническое обслуживание пылесоса раз в год для продления его срока службы.

Как вернуть ковру свежий запах?